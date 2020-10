Scegliere la wallbox? C’è il consulente online (negli Usa)

Scegliere la wallbox? C’è il consulente online chi ti aiuta, ma negli Usa. L’hanno ideata Veloz ed Electrify America, chiamandolo Home Charging Advisor.

Scegliere la wallbox? C’è il comparatore che ti guida

L’idea era di creare uno strumento di facile utilizzo per aiutare i proprietari di auto elettriche a selezionare la ricarica domestica che si adatta alle loro esigenze. Un comparatore evoluto che ora è disponibile sul dito di Veloz, Electric For All, che si occupa di accompagnare che cerca un’auto elettrica in tutte le sue scelte. “Il nostro obiettivo è rendere la proprietà e il funzionamento delle auto elettriche fluide come il viaggio stesso. E questo nuovo strumento online elimina le congetture dal confronto delle unità d ricarica domestiche“, spiega il direttore esecutivo di Veloz, Josh D. Boone. “Da nessun’altra parte è possibile trovare una guida all’acquisto più semplice, più facile da usare e a portata di mano per la ricarica domestica“.

Basta il codice postale per conoscere tutti gli incentivi

Electrify America, società del Gruppo Volkswagen, è l’unico sponsor di questo prezioso strumento, studiato per i californiani. L’azienda è guidata da un top manager italiano, Giovanni Palazzo (qui la nostra intervista). Da tempo ha riconosciuto la necessità di strumenti di assistenza ai consumatori, incentrati sulle domande più frequenti del cliente. “Una parte importante della nostra missione è educare i consumatori sulla facilità, l’entusiasmo e molti vantaggi di possedere un veicolo elettrico“, conferma Will Berry, che si occupa della responsabilità sociale di Electrify America. “Questa risorsa è uno strumento potente, che renderà il processo di acquisto molto più semplice” L’Home Charging Advisor consente ai consumatori di confrontare tutti i caricabatterie domestici di Livello 2 disponibili. E di ordinare in base alle caratteristiche chiave, tra cui velocità di ricarica, lunghezza del cavo e funzionalità WiFi. La ricerca di eventuali incentivi locali si effettua facilmente inserendo il codice postale.