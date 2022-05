Scattano gli incentivi e i prezzi salgono, solito giochino

Scattano gli incentivi e Giampiero si trova davanti a una brutta sorpresa: il prezzo dell’auto già prenotata aumenta di mille euro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Scattano gli incentivi ed ecco mille euro di rincaro sull’auto già prenotata

“Scrivo a voi perché siete un sito credo molto seguito. In questi giorni mi accingo ad acquistare un’auto elettrica con gli incentivi, ma memore di ciò che accadde nel 2021 sono andato dal concessionario già a Marzo. E, su consiglio del venditore, ho firmato un contratto di acquisto di un’auto in pronta consegna. Ad un prezzo e secondo la promozione del momento, che sarebbe stata bloccata, al quale sarebbe stati sottratti gli effettivi incentivi. Ieri mi chiama il concessionario per dirmi che in questi mesi ci sono stati dei rincari al listino e che quindi il prezzo di vendita è cambiato di circa 1.000 euro. Sono molto amareggiato e ho il timore che sia un “giochino” diffuso che fanno le concessionarie per “mangiarsi” parte dei già modesti incentivi. Per questo scrivo a voi, in modo che la comunità dei vostri lettori possa portare contributi di esperienza in tal senso. E condividere anche luci ed ombre degli incentivi nel rapporto con le concessionarie“. Giampiero Chessa

I rincari ci sono, ma gli impegni presi vanno rispettati

Risposta. Bisogna distinguere caso per caso. È vero che, quando arrivano gli incentivi, spesso i produttori ritoccano i listini. È accaduto soprattutto quando i bonus erano talmente generosi (fino a 8 mila euro on rottamazione) da rendere il rincaro meno percettibile. Nel particolare periodo che stiamo vivendo, le Case che aumentano un alibi ce l’hanno: i rincari (per scarsa disponibilità) di molte componenti elettroniche. Oltretutto i venditori hanno il coltello per il manico: avendo scarsa disponibilità di auto da consegnare, possono ridurre al minimo gli sconti. Tutto questo, però, non dovrebbe vale per chi ha già prenotato un’auto in pronta consegna, definendo un prezzo “bloccato” con la promozione del momento. In questo caso si tratta di un’auto già prodotta e disponibile in salone, per la quale l’aumento di 1.000 euro non è giustificato. E se esiste un contratto firmato, va fatto valere come impegno vincolante, altro che rincaro.

