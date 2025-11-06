Scatta l’ECOdolomitesGT 2025: elettriche e ibride tra le vette del Trentino

Tutto pronto per ECOdolomitesGT 2025. Da domani 7 novembre fino a domenica 9, Primiero San Martino di Castrozza ospita la tappa conclusiva dell’Eco Rally Cup 2025 e del Campionato Italiano Energie Alternative. In contemporanea, debutta la Hybrid Challenge Cup, la nuova competizione dedicata ai veicoli ibridi che condivideranno lo stesso tracciato con le vetture 100% elettriche.

Come anticipato qualche settimana fa, la manifestazione, che unisce tecnica, sostenibilità e turismo responsabile, è una delle tappe più attese della stagione delle energie alternative. L’evento non è una gara di velocità, ma una competizione di regolarità e consumo: gli equipaggi devono mantenere medie costanti e ottimizzare l’efficienza energetica lungo l’intero itinerario. Il percorso della ECOdolomitesGT attraversa le strade panoramiche del Trentino, tra le Dolomiti Patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza.

Ricariche con energia 100% rinnovabile

Il quartier generale della manifestazione sarà l’EDGT Charge-Park, allestito in piazza del Municipio di Primiero, punto di riferimento per verifiche tecniche, briefing e ricariche. Tutta l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili locali, a testimoniare l’impegno dell’organizzazione verso un evento a impatto ambientale minimo.

Le vetture partecipanti si raduneranno venerdì 7 novembre alle ore 13, per le verifiche fino alle 18, mentre la partenza ufficiale è fissata per sabato 8 novembre alle ore 9:00. Ogni equipaggio scatterà a distanza di un minuto, secondo la tradizione degli e-rally di regolarità.

La giornata conclusiva, domenica 9 novembre, vedrà la prima vettura tagliare il traguardo nel pomeriggio nel centro di Fiera di Primiero, in prossimità dell’EDGT Charge-Park.

La classifica finale sarà pubblicata online alle 18:30 su www.ECOdolomitesGT.org

Dodici Paesi in gara per due campionati

Alla gara partecipano equipaggi provenienti da dodici Paesi, a conferma della crescente attrattiva internazionale delle competizioni per veicoli elettrici e ibridi.

L’ECOdolomitesGT 2025 decreterà i campioni mondiali e italiani della stagione: i risultati di questa tappa determineranno infatti i podi finali dell’International Bridgestone FIA Eco Rally Cup e del Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport, due circuiti che negli ultimi anni hanno contribuito a far conoscere l’efficienza e la tecnologia delle auto elettriche anche al grande pubblico.

Anche le ibride tra le Dolomiti

Grande novità dell’edizione 2025 è l’Hybrid Challenge Cup, competizione locale riservata alle vetture ibride che percorreranno lo stesso itinerario delle elettriche.

Un modo per valorizzare anche la tecnologia ibrida plug-in come tappa intermedia nel percorso verso la mobilità completamente elettrica, mantenendo l’attenzione sulle strategie di guida efficiente e sul contenimento dei consumi.

