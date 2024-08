Scarpe elettriche! Le ha brevettate Shimano

Shimano ha acquistato un brevetto per scarpe da bici elettriche e dotate di collegamento wireless.

Ci sono auto elettriche, moto elettriche, monopattini elettrici e bici elettriche. Forse, a breve, avremo anche scarpe elettriche. A produrle potrebbe essere Shimano che ha appena acquisito un brevetto statunitense. Non si tratta di scarpe con un sistema di propulsione, ma una tecnologia pensata per i ciclisti più esigenti (e un po’ nerd). È un sistema “intelligente” che, in base alle informazioni raccolte dai sensori, è in grado di variare e ottimizzare la posizione dell’attacco tra scarpa e pedale. Gli attuatori elettrici sono in grado di spostare il cento di spinta sia sull’asse laterale che su quello orizzontale.

Chi pedala, specialmente su strada, conosce l’importanza di un’impostazione perfetta e quanto ogni millimetro possa fare la differenza (a certi livelli). In particolare, in base ai diversi terreni e alle diverse pendenze, l’attività in sella cambia e va ad attivare articolazioni diverse. Il ciclista deve quindi adattarsi a posizioni più o meno naturali e performanti. Ma se invece è la scarpa intelligente ad adattarsi, allora chi pedala ha sempre la migliore geometria possibile in sella. Questo sarebbe possibile a partire da una serie di dati raccolti attraverso sensori posti sul corpo del ciclista e sulla bici. Sensori che registrano la potenza sul pedale, la cadenza, il tipo di terreno e sono collegati anche ai GPS. Il sistema quindi sarebbe in grado di capire se si sta pedalando in salita o su una strada sterrata, se si è in piedi o se si sta facendo uno sprint. Tutte situazioni che richiedono un diverso posizionamento sui pedali…

Il futuro del ciclismo? Per ora c’è il brevetto vedremo se Shimano si impegnerà in questa direzione. Resta infatti da verificare quanto sia vantaggioso in termini di prestazioni questo sistema.

