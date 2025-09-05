I camion elettrici Scania fanno il giro d’Europa, ben 20mila chilometri. Notizia interessante, soprattutto perché i mezzi pesanti oltre che a Milence (leggi) o in Alto Adige (leggi) possono ricaricare a Piacenza nella nuova stazione di ricarica di Ewiva, joint venture tra Enel X e il Gruppo Volkswagen, con sei colonnine da 400 kW di potenza ciascuna. Lento ma inesorabile cammino verso la decarbonizzazione del traffico pesante.

Scania ricarica a 375 kW: 340 km di autonomia in un’ora

Scania mette in strada una flotta di sei camion che percorrerà 20.000 km, presentando la sua varia gamma elettrica a clienti di 13 città europee. La tappa italiana è fissata il 6 settembre a Piacenza, nella nuova sede dell’officina Euro S.A.M. Due, dove si potrà sperimentare la guida a emissioni zero.

I sei camion in tour 100% elettrici (un compattatore, un ribaltabile, uno scarrabile, due trattori e un centinato) a Piacenza ricaricheranno a 2 km dall’officina. Siamo nella stazione di ricarica di Ewiva, joint venture tra Enel X e il Gruppo Volkswagen. Si tratta di un nuovo sito di ricarica, costituito da sei colonnine da 400 kW di potenza ciascuna, dove gli Scania ricaricheranno con una potenza massima di 375 kW, ottenendo 340 km di autonomia in un’ora di ricarica. Il tempo calcolato con un consumo energetico medio di 1,1 kWh/km e una massa totale a terra di 35 ton.

Ewiva, il CPO (Charging Point Operator) già compatibile con il servizio Scania Charging Access, ha attivato questo nuovo sito di ricarica, già operativo, per accogliere anche mezzi pesanti grazie alla potenza disponibile e alla configurazione degli spazi. Una modalità ibrida: auto e camion insieme.

«Il nostro impegno è quello di essere un consulente fidato per i nostri clienti e per la committenza: configuriamo ogni veicolo in base a specifiche esigenze di trasporto, analizzando le operazioni e trovando un equilibrio tra redditività e riduzione dell’impatto ambientale». Parole di Simone Martinelli, E-mobility & Sustainability Development di Scania Italia. «Le esperienze dei clienti che hanno testato un veicolo elettrico Scania confermano le nostre aspettative: i mezzi in termini di prestazioni e consumi si sono dimostrati pienamente adeguati».

Camion elettrico per ogni strada e lavoro

Un dato interessante del roadshow è la gamma modulare presentata. «Soluzioni su misura che spaziano dal contesto operativo urbano, al lungo raggio, per trattori o autotelai con potenze da 210 kW (285 CV) a 450 kW (612 CV), e batterie con capacità utilizzabile da 240 kWh a 560 kWh, per un’autonomia fino a 600 km a 30 ton».

Alle diverse potenze e possibilità d’uso Scania associa i servizi: «Ricarica, manutenzione e riparazione, servizi digitali e quelli di finanziamento e di assicurazione proposti da Scania Financial Services».

