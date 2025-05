Scania Powerpack: anche i trasporti eccezionali in elettrico

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Bisogna decarbonizzare anche i trasporti eccezionali di merci ultra pesanti e di grandissime dimensioni. Per esempio, le pale eoliche. Sul tema Scania propone il suo Powerpack elettrico che è stato adottato ed adattato da Cometto. Stiamo parlando del leader italiano nella movimentazione di carichi pesanti e di grandi dimensioni.

Decarbonizzare il segmento industriale, Scania propone il powerpack elettrico

Il powerpack è una applicazione completamente elettrica. Si tratta di una piattaforma per la movimentazione di carichi pesanti e di grandi dimensioni, sviluppata dall’OEM italiano Cometto (appartenente al Gruppo Faymonville).

Una risposta «all’impellente necessità», anche nel segmento industriale, di decarbonizzare le operazioni. In particolare nei segmenti construction e mining. «Queste soluzioni sono state sviluppate internamente da Scania: completamente integrate, esse combinano l’e-machine e un pacco batterie con un motore a combustione interna per il funzionamento ibrido parallelo, il tutto controllato interamente da una master power control unit che dialoga con i componenti della macchina».

La soluzione di Scania sul rimorchio semovente di Cometto anche per l’eolico

Con il powerpack di Scania è stato “varato” il rimorchio modulare semovente (SPMT) di Cometto, presentato al Bauma 2025. Una piattaforma ad alta coppia, alimentata da una e-machine Scania da 230 kW.

La soluzione come sottolineano dall’azienda è destinata alla movimentazione di trasporti eccezionali e merci di grandi dimensioni in questi settori: eolico, energia, aviazione e spaziale e verrà impiegata in operazioni di impiantistica e di trasferimento di impianti industriali.

Il powerpack prevede un caricabatterie incorporato mentre sui benefici della scelta: «un funzionamento silenzioso e, soprattutto, zero emissioni locali per un ambiente più pulito e sicuro per gli operatori». L’SPMT elettrico di Cometto verrà consegnato a Mammoet, la più grande società di sollevamento pesante del mondo.

Avanti tutta con l’elettrico e l’ibrido nella movimentazione dei carichi pesanti

«Da oltre 50 anni Cometto è leader nel settore dei trasportatori semoventi. Anche se in passato abbiamo sviluppato con successo soluzioni elettriche e ibride per applicazioni speciali, abbiamo scelto Scania perché la loro soluzione completa si integra perfettamente con i nostri powerpack, garantendo prestazioni ed efficienza al top». Parole di Adrian Zingan, product manager di Cometto.

Lato Scania la dichiarazione di Paolo Carri, direttore di Scania Power Solutions in Italia. «Puntiamo a fornire soluzioni elettriche e ibride che ci portino a traguardi ancora più ambiziosi, forti del nostro patrimonio in diverse applicazioni come autocarri, autobus e nell’ambito marino». Insomma avanti tutta con l’elettrico.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –