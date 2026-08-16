Scandalo incentivi in Germania: valgono anche per le top car







Scandalo incentivi in Germania: valgono anche per le auto di lusso, nonostante fossero stati studiati per i ceti più deboli.

Scandalo incentivi: c’è chi ci compra la Porsche…

L’incentivo va da 3 e 6 mila euro per le elettriche e da 1.500 a 3 mila per le ibride plug-in. Da inizio anno sono stati utilizzati per acquistare quasi 30 mila auto, in gran parte elettriche. Qual è dunque il problema? È che il governo non ha fissato alcun limite al prezzo di listino dell’auto. Unico vincolo: il bonus è riservato alle famiglie il cui reddito annuo imponibile non supera gli 80.000 euro. L’entità dell’incentivo è modulata in base al reddito e al tipo di nucleo familiare, oltre alla motorizzazione scelta. E, qui c’è il vulnus, la norma non richiede che l’acquirente e l’intestatario dell’auto siano obbligatoriamente la stessa persona. Che fanno dunque i furbacchioni con reddito ben sopra gli 80 mila? Intestano l’auto a un familiare con redditi bassi, come uno studente o un pensionato. E una volta ottenuto lo sconto statale girano l’auto a proprio nome.

Ma il governo non fa marcia indietro

E c0sì a una prima ricognizione risultano acquistate con incentivi 36 Porsche, tra Macan Turbo, Macan GTS, Taycan 4S. E numerose Mercedes di alta gamma, piuttosto che Audi S e-tron GT e altre SQ6. In alcuni casi le auto portate a casa con l’aiutino statale costavano più di 150 mila euro. Avendo ricevuto diverse segnalazioni di protesta, anche da partiti di minoranza, il quodidiano economico Handelsblatt si è rivolto al governo per chiedere che i meccanismi dei bonus vengano rivisti. Ma i ministeri competenti hanno risposto che non c’è ragione per farlo. Spiegando che gli incentivi stanno funzionando come da programma. E che grazie a questi bonus oltre 40 mila auto non inquinanti sono state acquistate nella prima metà dell’anno.

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