Scame presenta Eleva, la ricarica intelligente per condomini

Scame presenta la piattaforma Eleva per la ricarica intelligente della auto elettriche nei condominii.

Eleva è rappresentata come una supereroina dotata di superpoteri elettrici.

E’ in realtà una piattaforma software di gestione per wallbox e impianti di ricarica privati in ambiente condominiale. Affianca condomini, amministratori e installatori nella soluzione dei problemi che spesso rendono l’installazione di caricabatterie domestici un’impresa impossibile. In questo video ne illustra le caratteristiche Gerald Avondo, Responsabile Prodotti e Servizi E-mobility di Scame.

In particolare consente:

-la rendicontazione dei consumi

-la trasparenza verso i condomini “terzi” che non usufruiscono della ricarica

-il monitoraggio in tempo reale del funzionamento e di eventuali problemi tecnici

-il bilanciamento dei carichi quando le ricbieste di potenza superano la potenza contrattuale del contatorer

Il software gira in locale ed è di facile gestione. Non emette direttamente la fatturazione ai singoli condomini, ma quantifica con precisione i prelievi di ogni condomino dal contatore comune, consentendo agli amministratori di ripartire le spese con la massima trasparenza.

SCAME PARRE S.p.A., a capo del gruppo SCAME, produce componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione in ambito civile, terziario ed industriale. Nata e cresciuta tra le montagne dell’alta Val Seriana, in Provincia di Bergamo, nel Nord italia, da anni è uno dei principali produttori di caricatori per auto elettriche, sia privati che ad uso pubblico.

