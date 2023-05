Scame Parre lancia nuova wallbox BE-W [2.0]

L’azienda bergamasca Scame Parre presenta l’upgrade della sua wallbox BE-W per privati. La nuova serie BE-W [2.0] si interfaccia direttamente coi contatori di ultima generazione (Chain 2), per una gestione più semplificata ed efficace dei consumi energetici.

Nella ricarica dei veicoli elettrici la tecnologia fa passi da gigante e sta fiorendo un mercato molto fertile di sistemi sempre più innovativi. Fare ordine nel coacervo di novità non è facile (il recente K.EY di Rimini ha reso bene l’idea…), soprattutto quando si parla di sistemi di ricarica domestica come le wallbox, considerate centrali per la diffusione capillare della e-mobility tra i privati.

La differenza la fa come sempre l’innovazione. Che per le wallbox si traduce soprattutto in affidabilità ed efficienza dei sistemi, semplicità di gestione e d’installazione. Con un occhio sempre attento all’utilizzo più possibile intelligente e consapevole dell’energia.

Scame Parre alza l’asticella con BE-W [2.0]

Tra i prodotti più all’avanguardia lanciati quest’anno c’è la nuova serie wallbox BE-W [2.0] di Scame Parre, storica azienda bergamasca che da oltre 20 anni opera nel campo della e-mobility dedicandosi principalmente ai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.

Pensata per la ricarica privata in AC fino a 22 kW, la wallbox BE-W [2.0] è la versione evoluta della gamma BE-W attualmente in commercio, al quale aggiunge nuove funzioni in termini di connettività ed efficienza d’uso.

L’upgrade più importante riguarda il sistema di comunicazione con l’impianto di rete domestica. La nuova wallbox è infatti l’unica ad oggi a supportare il protocollo Chain 2 dei nuovi contatori elettrici smart di seconda generazione Enel Open Meter.

Uno standard che consente a dispositivi sulla rete elettrica di interfacciarsi direttamente con il contatore, con la possibilità di implementare funzionalità di gestione dinamica dei consumi, senza il bisogno di ricorrere ad un energy meter separato.

In questo modo si facilita l’integrazione della stazione di ricarica con l’ecosistema della casa. Di fatto, spiega Scame Parre, l’utente disporrebbe di “un utilizzo più intelligente e consapevole dell’energia“, tramite il controllo sia di quella prodotta che di quella consumata all’interno della propria abitazione.

Gestione energetica e fotovoltaico

Un’altra caratteristica importante della BE-W [2.0] riguarda l’eventuale sfruttamento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili come il fotovoltaico.

Nel caso della nuova wallbox Scame Parre, l’utente può opzionare tre diverse modalità avanzate di funzionamento del Dynamic Power Management (Full, Eco Smart, Eco Plus) per scegliere la fonte di energia più conveniente o disponibile in quel dato momento della giornata.

Può quindi decidere se ricaricare la propria auto solo con energia green da fonte rinnovabile (se presente), integrarla con un minimo prelievo dalla rete o utilizzare tutta la potenza disponibile dalla rete.

Tre versioni

Il pieno controllo delle operazioni di ricarica – così come l’autenticazione degli utenti e il “dialogo” con la wallbox – avviene interfacciandosi gratuitamente con l’App Scame E-Mobility (disponibile per Android e iOS). Il che rende la gestione del sistema più immediato e semplificato.

Sul mercato, la gamma BE-W [2.0] si presenta in tre versioni a seconda del tipo di installazione richiesta.

C’è LITE (per applicazioni indipendenti ad accesso libero e controllato), BUSINESS (per applicazioni indipendenti o come Satellite di una multistazione) e PRO (per applicazioni come Master in una multistazione). Importante ricordare che la gestione via App avviene soltanto nella versione LITE.

I prezzi praticati al pubblico dipendono da molti fattori. Per un preventivo personalizzato è possibile rivolgersi all’indirizzo mail e-mobility@scame.com e/o al numero verde gratuito 800.018009.

