Scambio sul posto, ecco i conti della “batteria virtuale”

Lo Scambio sul posto (SSP) è il meccanismo che “remunera” i piccoli produttori di energia. Sapere come funzona e valorizzarne il rendimento è fondamentale per capire quanto costa la ricarica domestica dell’auto elettrica. Ed eventualmente abbinare una dispositivo di accumulo. Ma è tanta la confusione sotto il cielo. Perciò ringraziamo Andrea che ci ha inviato questa sua analisi.

«Salve _ scrive Andrea _, nei giorni scorsi ho deciso di analizzare i dati dello SSP di un impianto FV. Ho riassunto il risultato in un documento; nel caso potesse interessare i lettori di Vaielettrico, potete pubblicarlo, sperando che possa far luce su un argomento davvero ostico. La mia statistica è impietosa. Pochissime persone sono in grado di calcolare l’ammontare».

Di Andrea Garramone

E’ opinione diffusa che la ricarica di un’auto elettrica, da una presa collegata ad un impianto fotovoltaico, sia a costo nullo. Questo è vero se la ricarica è fatta durante il giorno. E solo se la wall box è del tipo “intelligente” e dispone di opzioni software che permettono di utilizzare solo energia autoprodotta. La figura 1 riporta i dati di produzione di un impianto localizzato a pochi chilometri da Torino, con orientamento (non ottimale) 60 ovest, da 9.5 kW circa, in un giorno di fine gennaio.

Ricaricare l’auto a “tutto fotovoltaico”

Le auto elettriche hanno un valore minimo di ricarica (di solito 6 A, pari a 1,38 kW in monofase). L’auto è stata collegata alla presa alle 8, mentre la ricarica è iniziata dopo le h10 ed è terminata alle 16 circa, per un totale di circa 20 kWh. Se avessi impostato una carica a potenza costante (ad esempio 4 kW), avrei utilizzato esclusivamente energia solare solo dalle 12 alle 15 circa, mentre fuori da questo intervallo l’energia sarebbe stata prelevata sia dall’inverter che dalla rete (quest’ultima a costo di mercato). Se alla fine dell’anno l’impianto avrà immesso in rete più energia di quanta ne è stata prelevata, si riceverà un “ristoro” economico dal GSE per la quantità di energia prelevata.

Il GSE definisce lo Scambio Sul Posto (SSP) come: “… una particolare forma di autoconsumo in sito, che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica”.

In altre parole, lo SSP funziona come una batteria, a “rendimento variabile”, con capacità di accumulo annuale.

Il gestore locale di rete (E-Distribuzione, Ireti, ecc.) comunica, mensilmente, le letture del contatore di scambio (energia immessa ed acquistata nell’anno solare) al GSE. Il quale a sua volta calcola il valore del rimborso entro il 15 maggio dell’anno successivo.

Il complesso calcolo del “dare e l’avere”

Il bonifico relativo allo SSP verrà emesso se, contemporaneamente, il valore dell’energia immessa ed acquistata è di segno positivo (Ei>0, Ea>0).

Se la quantità di energia immessa è maggiore dell’energia acquistata si ha diritto anche all’eccedenza (Ei>Ea).

Il calcolo dello scambio sul posto è complesso, comprende decine di elementi, variabili nel tempo. In estrema sintesi: lo scambio sul posto di un impianto residenziale restituisce un ammontare prossimo al valore della componente energia oltre agli oneri di sistema, il trasporto ecc..

Mentre la componente MCT e le tasse (IVA ed Accise) non sono restituite.

Le eventuali eccedenze sono valorizzate ad un valore prossim al PUN (Prezzo Unico Nazionale medio). E’ possibile scegliere se richiedere il rimborso delle eccedenze ogni anno, oppure accantonarle per gli anni successivi. La scelta è modificabile entro il 31 gennaio di ogni anno.

La procedura per calcolare lo SSP è riportato nel documento del GSE: “SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO – regole tecniche – maggio 2019”. Ho scelto di non riportare le innumerevoli e noiosissime formule riportate nel documento GSE, ma di fornire i risultati dei rimborsi reali, relativi al 2020, di un impianto localizzato in zona nord. Naturalmente il risultato non ha valore statistico. Permette però di ricavare le informazioni utili a calcolare, con buona approssimazione, il costo dell’energia acquistata nei periodi in cui l’apporto di energia dal sole è nullo o insufficiente.

Occhio al contratto di fornitura

Inoltre l’esempio evidenzia il fatto che il sottoscrittore del contratto non è stato particolarmente diligente. Infatti aveva firmato un contratto a prezzo fisso, con un valore della componente energia (media F1-F2-F3) pari a circa 0,08 €/kWh (tabella 2) mentre il PUN medio, nel 2020, era al minimo storico di 0,039 €/kWh (tabella 3).

Da notare un aspetto importante: il rapporto a) valore unitario economico dello SSP e b) costo unitario dell’energia acquistata, è uguale per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici (di una data zona), solo se il contratto di acquisto, nell’anno di riferimento, è a costi variabili, ad esempio un contratto del mercato “tutelato.

La “batteria virtuale” ha reso il 62,5%. Ma…

CONSIDERAZIONI: Per quanto il prezzo di acquisto dell’energia non fosse particolarmente conveniente (0.171 €/kWh), lo SSP ha restituito il 62.5% del valore del prezzo dell’energia. Il costo dell’energia, quando il fotovoltaico del nostro “produttore” poco attento non era in produzione, è stato pari a: (0.171- 0.107) = 0.064 €/kWh.

Se il nostro produttore ha mantenuto lo stesso contratto nel 2021, anno in cui il PUN è stato 0,125 €/kWh, rischia di ricevere un rimborso unitario molto prossimo al costo di acquisto dell’energia (i calcoli sono mensili, ed il PUN è più basso in estate), quindi con rendimento della “batteria virtuale” prossima al 100% . Se i miei calcoli dovessero interessare almeno alcuni lettori… vi informerò dei risultati.

In altri termini, dai valori precedenti, si può desumere che lo SSP ha funzionato come un accumulo annuale (virtuale) con rendimento 62.5%, mentre una batteria al litio ha un rendimento iniziale > 90%. La differenza maggiore è rappresentata dal fatto che lo SSP costa poche decine di Euro/anno. Invece un sistema di accumulo costa almeno 600 €/kWh, non detraibili nel caso di impianti incentivati (neanche al 50%).

