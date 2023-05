Scambio rapido delle batterie: la versione di Ample

Sul fronte dello scambio rapido delle batterie non c’è solo la Cina e non solo NIO; anche in America c’è chi studia questa soluzione per velocizzare il rifornimento delle auto elettriche. E’ la startup californiana Ample, che l’altro ieri ha presentato il suo ultimo concept di stazione di scambio che adotta la seconda generazione della sua tecnologia.

Stazioni “modulari” e flessibili: il battery swap per tutti i modelli

Il nuovo design consente ad Ample di dimezzare i tempi necessari per sostituire una batteria. Non più 10, ma soli 5 minuti. Le nuove stazioni, poi avranno tempi e costi di implementazione molto più ridotti e saranno flessibili, in modo da poter operare su più modelli di auto e di batterie. Presentando l’impianto, Ample ha detto che il rifornimento con il suo sistema di scambio delle batterie costerà agli automobilisti “il 20% in meno di un pieno di benzina“.

Ample debuttò nel 2021 assicurandosi subito il supporto di Shell Ventures. Nell’occasione raccolse capitali per 160 milioni di dollari che le hanno sonsentito di sviluppare una prima rete di stazioni nella Bay Area californiana a supporto delle flotte Uber e Sally. Proprio la sperimentazione sul campo con questi due partner ha consentito di dimezzare i tempi dell’operazione. E di ridisegnare il processo in modo che i passeggeri possano uscire dall’auto duramte l’operazione di scambio.

Inoltre il sistema è modulare; su ogni modello di vettura, cioè, l’utente potrà scegliere se montare una batteria più o meno capace. Questo implica necessariamente accordi di compatibilità con i produttori di autovenicoli elettrici. Ample sostiene di essere in trattativa con sette brand. Ma per il momento ha firmato un solo accordo di cooperazione con il costruttore Fisker intenzionato a fornire l’opzione del battery swap ai sui clienti.

Una stazione Ample, dice l’azienda, può essere installata in soli tre giorni. Viene consegnata in moduli prefabbricati, che vengono poi montati senza necessità di scavi per le fondamenta. Le stazioni possono essere facilmente assemblate in un unico complesso che consente lo scambio delle batterie a più veicoli contemporaneamente.T

Tante promesse, pochi dettagli sul modello di business Ample

Non è ben chiaro, viceversa, il modello di business proposto da Ample. L’azienda sembra infatti pensare a batterie di sua produzione, dotate di un adattatore compatibile con i diversi modelli di autovettura. Le sue batterie sarebbero modulari, ciascuna delle dimensioni di una scatola da scarpe. Le funzionalità di monitoraggio e controllo remoto resterebbero a carico di Ample, così come lavendita dell’energia contenuta nelle batterie sostituite.

Insomma, tante promesse e molta scena, ma ancora spesse cortine fumogene sul funzionamento reale del battery swap in versione Ample. E questo non consente di valutare la praticabilità di una soluzione tentata da moltre altre aziende in passato (l’israeliana Better Place e la stessa Tesla) poi naugragate e abbandonate.

Le versioni alla cinese di NIO e CATL EVOGO

Diverso l’approccio delle case cinesi NIO e Xpeng, che stanno installando reti di stazioni proprietarie e circoscritte ai propri veicoli elettrici come un plus da offrire ai propri clienti premium. O il sistema EVOGO di CATL, che partendo dalle proprie batterie ha stretto accordi con i due produttori di auto Chevy e Saic.

