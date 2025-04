Scambio Marvel con Tesla, la provocazione di Francesco

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Scambio Marvel con Tesla, MG contro Model Y: è la poposta-provocazione di Francesco, davanti a che eventualmente volesse liberarsi dell’auto in odio a Elon Musk. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Scambio Marvel con Tesla: “Se volete liberarvi della vostra Model Y sono qua…”

“Lancio una sfida di coerenza a chi odia con tutto il cuore Elon Musk e si vuole liberare della Tesla, non spendendo un euro pur restando nel mondo dell’elettrico. Io ho anche una Model 3 Long Range del 2021 e mi trovo benissimo. Per la famiglia attualmente usiamo una Marvel R, ha neanche 25.000km. Ci troviamo bene, ma da quando ho la M3 mia moglie vorrebbe anche lei una Tesla, però Model Y (abbiamo due bimbi piccoli con annessi passeggini e seggioloni). Se qualcuno pensava di fare un baratto con una EV di pari valore, si faccia avanti. Io Elon non lo odio, ma anche se lo odiassi, amerei comunque Tesla“. Francesco.

Il can can su Musk ha spaventato molti clienti, ma chi la Tesla l’ha già…

Risposta. Charamente si tratta di una provocazione, anche se i prezzi d’attacco delle due auto in questione non sono poi così distanti, nel range compreso tra 42 e 44 mila euro. Andando a ben vedere, però, i dati tecnici non sono proprio allineati: la Tesla Model Y anche nella versione entry level ha un’autonomia di 500 km, contro i 402 della Marvel R. Che peraltro può opporre prestazioni di tutto rispetto, con 4,9 secondi nell’accelerazione 0-100km/h, 288Cv di potenza massima e 200 km/h di velocità di punta. Comunque sia: è un fatto che le Tesla si vendono meno, soprattutto in Europa, come dimostra la tabella qui a fianco che confronta il primo trimestre 2024 e 2025. Ed è un fatto che tutte le polemiche nate dalle sortite politiche di Elon Musk hanno contribuito a spaventare molti potenziali clienti. Soprattutto in Germania (-62% nel primo trimestre), dove l’ingerenza nella recente campagna elettorale è stata più invadente e avversata. Mentre chi la Tesla l’ha già in genere se ne dice molto soddisfatto e sarebbe pronto a prenderne subito un’altra. Come Francesco.

– Leggi anche: Tesla, crolla prezzo dell’usato: reazione a Musk o effetto delle vendite del leasing?

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico: è tutto gratuito