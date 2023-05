Scambio batteria: i cinesi ci credono, è il futuro?

Scambio batteria, invece della ricarica alla colonnina: i cinesi ci credono e investono anche in Europa. È dunque questo il futuro, chiede Antonio-Blasco? Vaielettrico risponde. I quesiti vanno indirizzato a info@vaielettrico.it

Scambio batteria e fine dell’ansia da autonomia: è questo il futuro, non credete?

“Mi piacerebbe molto sentire un vostro commento su questa notizia e, più in generale, sulla tecnologia dello scambio-batteria. Personalmente credo che questa sarà la soluzione definitiva per le auto elettriche, rendendo obsoleto il problema della autonomia. Ma, come succede in tutte le innovazioni, ci vorrà del tempo che si affermi uno standard. Nel frattempo ci subiamo le lotte tra produttori. “NIO a tutta Europa: le stazioni di scambio batteria aumentano. Accordi con Mer e Shell“. Antonio-Blasco Bonito

Non ne siamo convinti: ecco perché

Risposta. Noi non ne siamo così convinti, come abbiamo già spiegato: si stanno investendo cifre enormi in reti di ricarica sempre più potenti e i tempi di sosta diminuiscono anno dopo anno. Per di più l’arrivo delle batterie allo stato solido promette di rendere ancora più celere la fermata alla colonnina. E non crediamo neppure che si affermi in un prossimo futuro uno standard che renda queste stazioni di scambio (batteria scarica per carica) universali. Fa poi riflettere anche il fatto che aziende come Tesla, attenta a ogni innovazione, abbia scartato questa strada e continui a puntare cifre enormi sulla rete dei Supercharger. Poi non è detto che una tecnologia escluda l’altra. E che una marca premium, come NIO vuole essere, decida di dare questo plus ai suoi acquirenti. Ovvero: in una serie di location (ma quante?) puoi sostituire al volo la batteria, invece di ricaricarla. Ma che questo diventi lo standard generalizzato, no, non lo crediamo