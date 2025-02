Scaduta l’esclusiva Amazon, i furgoni Rivian pronti per il mercato

Ora l’azienda, scaduto il periodo di esclusività, sta aprendo le vendite del, la piattaforma su cui Amazon ha basato il suo furgone elettrico per le consegne (EDV). Il furgone sarà presto disponibile per le flotte statunitensi di qualsiasi dimensione. Le consegne inizieranno ad aprile.

Fa gola soprattutto la tecnologia Rivian. Riguarda l’architettura di nuova generazione che richiede meno unità di controllo elettroniche e molti meno cavi rispetto alla prima generazione (che era già più avanzata rispetto alla tecnologia dei marchi tradizionali), riducendo il peso del veicolo e semplificando la produzione.

Due versioni a circa 80 mila dollari. Tecnologia d’avanguardia: VW pronta ad ampliare la partnership

Il CEO di Volkswagen Oliver Blume ha dichiarato infatti a Der Spiegel che VW potrebbe espandere la partnership con Rivian per «condividere i moduli e raggruppare i volumi di acquisto».

I prezzi negli Stati Uniti partono da 79.900 dollari per la versione RCV 500, che ha una capacità di carico di 4,250 tonnellate e un volume di carico di 146 metri cubi. La versione RCV 700 più lunga offre una capacità di carico di 4,305 tonnellate per un volume di 198 metri cubi, e costa 83.900 dollari.

Il Rivian Commercial Vehicle è stato progettato da zero, dando priorità alla sicurezza, al comfort del conducente, al costo totale di proprietà e alla sostenibilità. Lo stack software interno di Rivian controlla quasi ogni interazione, dallo sblocco del veicolo all’apertura della portiera, alla ricarica e all’accelerazione.

«I nostri furgoni commerciali hanno già dimostrato un incredibile successo», ha affermato Tom Solomon, Senior Director, Business Development. Amazon ne ha attualmente più di 20.000 nella sua flotta e ha consegnato oltre un miliardo di pacchi dai suoi furgoni elettrici per le consegne solo nel 2024. «Nell’ultimo anno abbiamo concentrato i nostri sforzi sui test con alcune flotte più grandi e siamo davvero soddisfatti di come sono andate queste prove. Di conseguenza, ora siamo in grado di aprire le vendite a flotte di tutte le dimensioni negli Stati Uniti, che desiderino un solo furgone o migliaia».

