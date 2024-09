Scadenze 2035: le condizioni di Urso (con appoggio tedesco?)

L’ultima esternazione del ministro Adolfo Urso ha toni quasi “draghiani”: l’Ue può mantenere le scadenze del 2035 e gli obiettivi del Green Deal solo tutelando l’industria europea dell’automotive. «Basta con le finzioni» ha dichiarato Urso. In mancanza di queste precondizioni la data del ban al motore termico «va posticipata». Non è chiaro però a quale dei due esiti miri davvero il governo italiano.

La prima opzione (conferma delle scadenze 2035) secondo il ministro passa per aiuti anche finanziari ai produttori e forti investimenti pubblici per creare tutte le condizioni indispensabili alla transizione.

Insomma, un piano simile a quello presentato da Mario Draghi, da mettere nero su bianco il prima passibile, cioè anticipando al 2025 le verifiche previste per il 2026 e il 2027. Questo proporrà l’Italia alla presidenza di turno ungherese dell’Unione Europea, pare con l’appoggio della Germania.

Tre transizioni da allineare: Urso sposa le linea del progetto Draghi?

«Vogliamo anticipare la clausola di revisione (del regolamento sulle emissioni di CO2 delle auto n.d.r.) alla prima parte della nuova legislatura per dare certezza alle imprese e ai cittadini europei» ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Urso nel suo intervento all’evento dell’automotive a Bruxelles promosso dalla presidenza ungherese. E su questo avrebbe incassato il via libera dal vicecancelliere tedesco e ministro dell’Economia e della protezione climatica, Robert Habeck con cui ha avuto un colloquio in video conferenza.

«Solo allineando la politica industriale, quella ambientale e la politica della sicurezza è possibile mantenere l’obiettivo del 2035. Ogni decisione deve tener conto di queste tre transizioni e collegare la transizione verso l’elettrico alla sostenibilità del sistema industriale e sociale» ha poi precisato.

Ma la verifica va anticipata al 2025. Berlino “ha condiviso”

Urso, si legge in una nota diffusa dal suo ministero nel pomeriggio, ha esposto la proposta dell’Italia al governo tedesco in vista del consiglio Competitività che si terrà domani a Bruxelles, con la crisi del settore dell’automotive in Europa all’ordine del giorno.

«Tale proposta – specifica il Mimit nella nota – è stata condivisa dal vicecancelliere tedesco. Urso e Habeck hanno inoltre condiviso la necessità di prevedere un approccio maggiormente rivolto alla neutralità tecnologica e di prevedere investimenti comuni, pubblici e privati, per il sostegno dell’industria europea a fronte delle sfide globali, come indicato nel rapporto sulla competitività redatto da Mario Draghi».

I dubbi di Bruxelles e Budapest

Tuttavia la Commissione Ue, per ora, ha respinto la richiesta di anticipo della revisione. Il riesame delle norme Ue fissato nel 2026 «per il momento è appropriato», ha detto un portavoce commentando la richiesta dell’Italia. E anche la presidenze di turno ungherese ha fatto orecchie da mercante. Ma un conto è il peso dell’Italia, un altro quello della Germania.

