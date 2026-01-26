SC01, ecco l’elettrica sportiva cinese costruita in Italia

Svelate le prime immagini ufficiali della SC01, elettrica sportiva cinese da 429 CV e soli 1.365 kg, che nella sua versione europea sarà assemblata in Italia. Produzione limitata a 1.000 unità e prime consegne del corso del 2026.

La SC01 segna l’arrivo nel Vecchio Continente di auto sportiva a batteria compatta, leggera e, soprattutto, lontana dall’elettrico iperdigitalizzato che domina oggi il mercato.

Il progetto nasce in Cina, ma guarda con decisione all’Europa. E’ stato infatti confermato l’arrivo di una versione europea con caratteristiche e specifiche proprie, differenti dalla variante cinese. Un modello dal sapore made in Italy, essendo sviluppato e prodotto nel nostro Paese.

Una sportiva compatta controcorrente, essenziale e leggera

La SC01 è stata sviluppata da Tianjin Gongjianpai Auto Technology, start-up cinese sostenuta anche da capitali riconducibili all’ecosistema Xiaomi. Sul piano industriale il progetto è legato a JMEV, joint venture partecipata da Jiangling Motors, con relazioni che coinvolgono anche Renault per aspetti legati a omologazione e capacità produttiva.

Dal punto di vista tecnico, la filosofia è chiara: ridurre peso e complessità. Le dimensioni sono compatte (4,11 metri di lunghezza) e il design richiama la classica forma delle sportive anni Settanta, reinterpretata in chiave moderna. Il telaio è uno spaceframe leggero, le sospensioni adottano soluzioni tipiche del motorsport (push rod), mentre il pacco batterie da 60 kWh è posizionato tra abitacolo e asse posteriore per ottimizzare il bilanciamento.

Il risultato è un dato che fa riflettere: 1.365 kg, circa 500 kg in meno rispetto a molte sportive elettriche attuali. Un valore che, più della potenza assoluta, racconta l’ambizione del progetto.

Prestazioni da supercar, feeling “vecchia scuola”

A livello propulsivo la SC01 utilizza due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 429 CV (320 kW) e trazione integrale. Un selettore permetterà al guidatore di selezionare a piacimento le opzioni con trazione anche anteriore o posteriore.

Le prestazioni dichiarate parlano di 0-100 km/h in appena 2,9 secondi, numeri che la collocano idealmente accanto a modelli più blasonati, inclusi le future sportive elettriche di Porsche o Lotus.

Ma il punto non è solo la velocità. Il team di sviluppo rivendica un obiettivo preciso: dimostrare che “le auto elettriche possono essere ancora grezze e meccaniche nel feeling”. Un’affermazione che va letta come presa di distanza dall’elettrico filtrato, pesante e iperassistito. Bassa massa, distribuzione dei pesi curata e sospensioni raffinate dovrebbero garantire una dinamica di guida diretta, pensata per chi ama guidare davvero.

L’autonomia dichiarata secondo il ciclo cinese CLTC è di 311 miglia, circa 500 km. Un valore che, in WLTP reale europeo, è destinato a ridursi sensibilmente, soprattutto considerando l’indole sportiva dell’auto. Ma anche qui il messaggio è chiaro: la SC01 non nasce per massimizzare i chilometri, bensì per massimizzare le sensazioni.

Coerente con questa impostazione è anche l’abitacolo. Niente maxi-schermi o interfacce invasive: la strumentazione è ridotta all’essenziale, con comandi pensati per il controllo diretto del veicolo. Una scelta che va in netta controtendenza rispetto alla digitalizzazione spinta delle elettriche moderne e che strizza l’occhio a un pubblico più purista.

Produzione italiana e strategia europea: solo 1.000 esemplari al prezzo di circa 61 mila euro

Uno degli aspetti più interessanti per il pubblico europeo, e soprattutto italiano, è che la SC01 destinata all’Europa sarà assemblata in Italia.

Il progetto segue un filone tecnico in parte indipendente rispetto alla versione cinese e prevede una produzione limitata a 1.000 esemplari, destinati a mercati selezionati.

Una quota sarà riservata anche ad attività motorsport, rafforzando l’immagine di un’auto più vicina al mondo delle corse che a quello dei grandi numeri. Il programma di validazione europea è iniziato all’inizio del 2025 ed è oggi nella fase conclusiva.

Resta il nodo del prezzo. In Cina la SC01 costa l’equivalente di 30-32 mila dollari, ma per l’Europa si parla già di una cifra intorno ai 61.000 euro, considerando adeguamenti normativi, produzione localizzata e tiratura limitata. Un posizionamento che la rende un oggetto da collezione più che un’alternativa di massa, ma anche una delle proposte più interessanti nel panorama delle sportive elettriche emergenti.