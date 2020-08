Sbarcano le Volkswagen ID.3, sarà un successo?

Sbarcano le Volkswagen ID.3: escono dai traghetti in Norvegia e in Irlanda, dalle bisarche che le hanno trasportate in tutto il resto d’Europa. Sarà un successo?

Sbarcano le Volkswagen, pronte per le consegne

Su questa macchina elettrica la Volkswagen si gioca molto del suo prestigio. Per importanza l’ha paragonata a due pietre miliari come il Maggiolino e la Golf. E ora, dopo un parto lungo e travagliato dai problemi di software, le auto stanno finalmente arrivando nelle concessionarie. Entro fine settembre, verranno consegnate ai primi clienti, che hanno prenotato la 1st Edition, accettando auto col software incompleto, da aggiornare nei prossimi mesi.

Niente di drammatico, ma la fibrillazione a Wolfsburg è tanta. I top manager seguono il sospirato avvio delle consegne della ID.3 con un’attenzione che da decenni non si vedeva per un nuovo modello. Il capo del marketing, Jürgen Stackmann, sul suo profilo Twitter posta le immagini che gli arrivano da tutta Europa, con le auto che sbucano da traghetti e bisarche. Mentre il numero uno del colosso tedesco, Herbert Diess, ha appena terminato un viaggio in Italia: centinaia di km con lo scopo anche di collaudare personalmente la ID.3.

E martedì il Gruppo VW svela la Skoda Enyaq iV

In questi primi mesi, di qui a gennaio, verranno consegnate le prime 30 mila ID.3, versione da 58 kWh e oltre 400 km di autonomia. Sono tutte destinate a clienti (qualcuno spazientito…) che avevano prenotato la 1st Edition già diverso tempo fa e che ora fremono per averla. Ma è chiaro che sarà il 2021, con tutte le versioni in produzione, a dirci quanto questo modello può fare in termini di numeri.Più in generale l’anno prossimo servirà al Gruppo Volkswagen per recuperare il terreno perduto nell’elettrico. E mettere in campo un’intera gamma di modelli basati sulla piattaforma MEB, nata per l’elettrico. Sbarcano le Volkswagen ID.3, ma anche la ID.4 ha già iniziato la produzione e presto aprirà il libro delle prenotazioni. E martedì 1° settembre, alle 19, verrà presentata la Skoda ENYAQ iV, anche questo un Suv, con un evento che il pubblico italiano può seguire collegandosi a questo sito.