Sbagliate approccio: dovreste parlare alla pancia dell’automobilista medio

Sbagliate approccio: troppo tecnici, troppo razionali gli articoli di Vaielettrico. Dovreste parlare alla pancia e all’istinto dell’automobilista medio italiano. E’ la garbata critica di Simone, che ringraziamo per avercela rivolta. Per scriverci: info@vielettrico.it.

“Caro Vaielettrico, oggi vi scrivo per farvi una critica spero costruttiva.

Più volte ho letto che il vostro proposito come testata è rendere fruibile, comprensibile e più accettabile dalla persona media l’auto elettrica che rappresenta qualcosa che per natura è difficile da accettare in maniera istintiva. Guardando da fuori forse il mio punto di vista è meno coinvolto e quindi più lucido nel rendersi conto che state sbagliando approccio.

Ormai vi leggo da anni e la direzione e sempre quella di entrare sempre più nello specifico e nel dettaglio per cercare di spiegare ogni cosa.

Prendete esempio dallo youtuber “sborone”

Molto bello e io sinceramente apprezzo. Però mi rendo conto anche che voi cercate di fare accettare qualcosa che le persone fanno fatica ad accettare istintivamente usando .. troppa ..razionalità. Secondo me non vi rendete conto.

Perché lo youtuber sborone che fa il video burlone di 3 minuti sbeffeggiando ad esempio una Tesla mettendola a paragone con una Mustang fa molte più visualizzazioni, commenti e like di uno dei vostri articoli\video? Perché lavora sulla parte irrazionale, sentimentale … Sulla pancia e questo incide molto di più di una spiegazione razionale. Voi invece dopo aver spiegato una cosa magari fate un altro articolo che scende ancora più nel dettaglio per spiegare ancora più razionalmente qualcosa che la mente della persona media ha già rifiutato.

Ovviamente non sto dicendo di fare video stupidi con un approccio insensato, ma vi sto dicendo di cambiare lo stile comunicativo. Ho letto l’ultimo articolo che cerca di spiegare perché l’auto elettrica è percepita molto meno efficiente in autostrada. Molto bello ma è un articolo che vi fa diventare ancora più una testata di nicchia. E questo penso sia il risultato opposto di quello che volete ottenere„. Simone (provincia di Lodi)

Oggi l’auto elettrica si sceglie col cervello, domani…

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Simone il bello dei media on line è che, a differenza della carta stampata, non devono fare i conti con uno spazio finito. Quindi nulla ci impedisce di pubblicare sia approfondimenti tecnici come quello a cui si riferisce (e che molti lettori apprezzano, altri salteranno a piedi pari), sia, nel contempo, articoli più scanzonati, leggeri, incisivi. E’ quello che cerchiamo di fare ogni giorno, nei limiti delle nostre forze. E grazie soprattutto ai racconti di vita elettrica vissuta che ci mandano i lettori, qualche volta ci riusciamo anche. Insomma, non siamo “rassegnati” alla nicchia. Perciò la ringraziamo di aver sollecitato una riflessione che anche noi spesso facciamo.

Tuttavia, c’è poco da dire: forse domani l’auto elettrica si sceglierà per moda, ma oggi si sceglie con il cervello. Nella pancia e nell’istinto c’è poco con cui si possa interloquire… A meno che non si accetti di scadere nella semplificazione (o addirittura nella disinformazione), come fanno gli youtuber da mille mila click fra una smorfia e l’altra. Ma crediamo che non sia questo il “diverso stile comunicativo” che ci chiede.