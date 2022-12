Save Sion: 3.500 nuovi ordini o l’auto non si fa

#Save Sion: per la sua auto ricoperta di pannelli solari la Sono Motors lancia l’ennesimo appello: o arrivano altri 3.500 ordini subito o la Sion non si fa.

#Save Sion, l’appello disperato dei due fondatori

L’appello è firmato dai due fondatori, Jona Christians e Laurin Hahn, che mettono la community che finora ha sostenuto Sono Motors davanti a un’alternativa drammatica. O si raccolgono altri ordini, con uno sconto fino a 3mila euro sul prezzo del veicolo, o la Sion non si fa. E l’azienda si concentrerà sul più tranquillo e redditizio settore del lavoro conto terzi, sempre nel campo della tecnologia fotovoltaica applicata alla mobilità. “La raccolta di fondi richiede molto più tempo del previsto”, ammettono i due fondatori, “non siamo riusciti a spiegare agli investitori perché la Sion ha il potenziale per diventare il primo veicolo elettrico solare a prezzi accessibili al mondo. E che c’è un’enorme richiesta per questo“. Ma prima di cancellare il progetto di un veicolo che ha in casa 21mila prenotazioni, i due giovanotti di Monaco di Baviera vogliono fare un ultimo tentativo.

“Già raccolte 21mila prenotazioni e un miliardo di potenziali incassi”

“Riteniamo che ne valga assolutamente la pena, poiché 21.000 prenotazioni private equivalgono a circa 465 milioni di euro di entrate potenziali“, scrivono Christians e Hahn. “Aggiungendo i nostri circa 22.000 preordini B2B per un valore di quasi 600 milioni di euro di potenziali entrate, ci porta a un potenziale portafoglio ordini di oltre 1 miliardo di euro ad oggi“. E così parte la campagna di prenotazione di 50 giorni per 3.500 Sion, chiamata appunto #saveSion. I pagamenti dovranno essere effettuati solo in caso di successo dell’operazione. Christians e Hahn lamentano anche di non avere ricevuto sostegni dallo Stato tedesco, solo soldi da privati che hanno versato un anticipo credendo nel progetto: “Dal 2016 abbiamo raccolto oltre 400 milioni di euro lordi, suddivisi tra capitale finanziato e impegnato, di cui solo lo 0,25% proveniente dallo Stato“.

#Save Sion o ci si limiterà all’attività B2B nel solare

Ma ora tutto rischia di saltare all’ultima curva, quando ormai doveva iniziare la produzione delle auto pre-serie. Per fare una citycar competitiva, da vendere a 25 mila euro netti, serve un miliardo di investimento. I soldi per competere questa cifra al momento in cassa non ci sono ed evidentemente non è possibile chiederli né alla Borsa né alle banche. E se questa nuova campagna di finanziamento non avrà successo e gli ordini di Sion non arriveranno in numero sufficiente? “Se non saremo in grado di completare la campagna, intendiamo concentrarci sull’attività B2B nel solare, che richiede un’intensità di capitale notevolmente inferiore. Riteniamo che la nostra liquidità attuale e prevista di 55 milioni di dollari e le risorse che abbiamo a disposizione ci consentirebbero di passare con successo al solo solare. Quindi questa volta non si tratta del futuro di Sono Motors, ma del futuro della Sion. Si tratta di dimostrare al mondo che il cambiamento è necessario e voluto“.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–