Saudi Aramco: “Illusorio eliminare gas e petrolio”.

Saudi Aramco, colosso nazionale saudita del petrolio, spegne gli entusiasmi sulla transizione energetica, con una netta presa di posizione del n.1 Amin Nasser.

Saudi Aramco: “La transizione energetica sta fallendo su molti fronti…”

Quello di Nasser è chiaramente un punto di vista interessato e contrasta clamorosamente con la decisione della sua compagna di sospendere i nuovi investimenti sugli idrocarburi comunicata appena un mese e mezzo fa (leggi). Contrasta anche con quello che affermò in quell’occasione il ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman, sottolineando che “il futuro della sicurezza energetica risiede nelle energie rinnovabili“.

Ma vale comunque la pena di ascoltare che cosa pensa questo gigante degli idrocarburi. Secondo l’ad di Saudi Aramco, l’attuale strategia di transizione energetica sta fallendo. “Il mondo dovrebbe rinunciare all’idea di eliminare gradualmente petrolio e gas“, ha detto. Chiedendo un ripristino della strategia concentrata sulla riduzione delle emissioni, non sulla eliminazione graduale degli idrocarburi.

“Nel mondo reale, l’attuale strategia di transizione sta visibilmente fallendo su molti fronti poiché si scontra con 5 dure realtà“, ha detto Nasser durante la conferenza sull’energia CERAWeek by S&P Global a Houston, in Texas. “È urgentemente necessario un ripristino della strategia di transizione. E la mia proposta è questa: abbandonare la fantasia di eliminare gradualmente petrolio e gas e investire in essi, riflettendo adeguatamente ipotesi realistiche sulla domanda“.

“Eolico e solare forniscono meno del 4% dell’energia mondiale”

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) di Parigi ha previsto lo scorso anno che il picco della domanda di petrolio, gas e carbone sarebbe arrivato nel 2030. Nasser ritiene invece improbabile che si raggiunga il picco in tempi brevi, suggerendo che l’AIE si sta concentrando sulla domanda negli Stati Uniti e in Europa. Trascurando i paesi in via di sviluppo.

Il n.1 di Saudi Aramco ha aggiunto che le fonti energetiche alternative non sono state in grado di sostituire gli idrocarburi su larga scala, nonostante il mondo abbia investito più di 9,5 trilioni di dollari negli ultimi due decenni. L’energia eolica e solare, secondo Aramco, oggi forniscono meno del 4% dell’energia mondiale, mentre la penetrazione totale dei veicoli elettrici è inferiore al 3%.

“Nel frattempo, la quota di idrocarburi nel mix energetico globale è appena scesa nel ventunesimo secolo dall’83% all’80%. Nello stesso periodo la domanda globale è aumentata di 100 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno e quest’anno raggiungerà il massimo storico.

Saudi Aramco: “Puntare sull’efficienza, più che sulle rinnovabili”

“Il gas è cresciuto del 70% dall’inizio del secolo“, ha detto Nasser. Aggiungendo che la transizione dal carbone al gas è responsabile di due terzi della riduzione delle emissioni di carbonio negli Stati Uniti. “Questo non è certo il quadro futuro che alcuni hanno dipinto, si sta iniziando a riconoscere l’importanza per la sicurezza del petrolio e del gas. I paesi in via di sviluppo del Sud del mondo guideranno la domanda di petrolio e gas man mano che la prosperità aumenterà in quelle nazioni. Rappresentano oltre l’85% della popolazione mondiale. Queste nazioni ricevono meno del 5% degli investimenti destinati alle rinnovabili”, ha affermato il CEO.

I soli miglioramenti in termini di efficienza negli ultimi 15 anni hanno ridotto la domanda globale di energia di quasi 90 milioni di barili al giorno di petrolio equivalente. L’energia eolica e solare, nel frattempo, hanno sostituito solo 15 milioni di barili. “Dovremmo introdurre gradualmente nuove fonti e tecnologie energetiche quando saranno veramente pronte, economicamente competitive e dotate delle giuste infrastrutture“, ha concluso Nasser.

SECONDO NOI. Nessuno ha mai pensato di eliminare completamente gas e petrolio e forse ci sono stati entusiasmi un po’ esagerati sulle potenzialità a breve delle rinnovabili. Ma ora i petrolieri sauditi cavalcano l’estremo opposto, enfatizzando le difficoltà oggettive della transizione per disegnare un mondo legato mani e piedi a petrolio e carbone.

Infischiandosene bellamente dell’emergenza ambientale. Più che con le parole, a queste dichiarazioni bisogna replicare coi fatti. Investendo ancor più sulle rinnovabili e soprattutto disegnando un mondo molto meno energivoro di quello attuale.

Tesla ci “nasconde” le colonnine? Facciamo chiarezza su un caso controverso nel NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-