Sarni debutta nella ricarica in A4

Sarni debutta nella ricarica fast in A4, nel tratto Venezia-Trieste. È Michele, un lettore, a interrogarci su questo nuovo gestore, da poco in funzione.

Sarni debutta nella ricarica, con due colonnine a Gonars Sud

“V olevo segnalare questa nuova stazione di ricarica presso l’area di servizio Gonars Sud in A4 tratta Venezia – Trieste, poco prima dello svincolo per l’A23 per Tarvisio. Sono due colonnine multistandard, ma la cosa particolare è che sono di un operatore mai visto e sembra che accettino pagamento con POS. Sono già attive, ma non ho ricaricato. Grossa incognita la tariffa applicata e non si sa se vanno in roaming. Un saluto“. Michele Gatti

Il nome è di un notissimo operatore della ristorazione

Risposta. Anzitutto vogliamo ringraziare Michele della segnalazione: abbiamo una rete di lettori con occhi dappertutto, in Italia e non solo. E ne siamo molto fieri. Le colonnine (con presa DC e CHAdeMO) hanno il marchio di Sarni, che è un notissimo operatore del settore ristorazione, soprattutto autostradale. Acquistò una certa notorietà quando, nel 2007, Nicola Potito Sarni acquistò la rete dei celebri ristoranti Fini. Il brand Sarni si è poi allargato negli anni ad altri servizi, in particolare ai distributori di carburante, con Sarni Oil, presenti su diverse tratte. Non siamo riusciti a metterci in contatto con l'azienda, ma il marchio che compare sulle colonnine, SB E-mobility, fa pensare a una diversificazione nella ricarica. Quel che è certo è che le infrastrutture sono fornite dalla tedesca Siemens e dall'austriaca Kostad. E che, stando alla mappa aggiornata al 15 dicembre del gestore dell'autostrada, le Autovie Venete, hanno una potenza massima di 60 kW. Ci ritorneremo sopra non appena avremo notizie più precise.