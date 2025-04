Sardi per le Rinnovabili bussano a Todde: “Confrontiamoci”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Presidentessa Alessandra Todde confrontiamoci, non lasciamo il campo alle fake news sulle rinnovabili. SAPER – l’associazione Sardi per le Rinnovabili – lancia un appello al massimo rappresentante della Regione Sardegna.

La richiesta è su Linkedin dove è stata trascritta l’intervista con Alessandro Macina di Presa Diretta (leggi) e confutate le risposte della Todde.

Le abbiamo estrapolate e rappresentano secondo noi una strada utile da percorrere per i tanti cittadini che vogliono saperne di più dell’impatto e delle opportunità offerte dalle rinnovabili.

E soprattutto abbiamo dato voce ai sardi per le rinnovabili con l’auspicio di un confronto non ideologico, ma basato sui dati.

La legge regionale ha colpito duramente la filiera delle rinnovabili

Il curriculum di Alessandra Todde si trova con un click sul web. E’ stata viceministro e sottosegretario allo sviluppo economico occupandosi del Piano nazionale energia e clima e da imprenditrice ha lavorato nel campo energetico.

Non di certo una sprovveduta. E milita in un partito che dalle sue origini si è caratterizzato per l’impegno sulle questioni ambientali.

Eppure ha fatto approvare dal consiglio regionale una legge che oggettivamente ha colpito la filiera delle rinnovabili come sottolineano da SAPER: «Non possiamo non notare come le recenti decisioni della Regione Sardegna abbiano colpito duramente la filiera delle rinnovabili attiva nella regione rendendo, di fatto, estremamente difficile realizzare nuovi impianti».

«Seppur da posizioni diverse» SAPER chiede «un confronto fra noi, la presidente Todde e i decisori politici e le proponiamo un incontro».

In Regione i movimenti del “non esistono aree idonee” sono stati accolti e ascoltati. Par condicio vorrebbe, quindi, uguale trattamento.

«Vorremmo far capire le nostre ragioni, capire quelle della RAS e, perché no, fare una sintesi che consenta agli operatori delle rinnovabili di operare in un contesto regolatorio non penalizzante come quello di questi ultimi mesi e con il maggior consenso possibile da parte dell’opinione pubblica».

C’è da ricucire e avviare un confronto pubblico sereno, non ideologico e soprattutto non viziato da interessi economici a scapito della salute e dell’ambiente. Vediamo l’analisi di SAPER sui temi centrali della transizione energetica in Sardegna.

Non idoneo il 99% del territorio? “In realtà oggi la Sardegna è al 100% non idonea”

Abbiamo documentato le problematiche che rendono molto complicato avviare nuovi impianti nell’isola. Lo spiegano bene gli operatori che lavorano nel settore.

«Non è corretto secondo noi parlare di 99% non idoneo e 1% idoneo. Infatti ad oggi dal governo Regionale non è uscita alcuna mappa che dimostri l’esistenza di queste percentuali. Oggi la Sardegna è al 100% non idonea per impianti di media e grossa taglia (impianti maggiori di 1 MW)».

Più nel dettaglio «la legge infatti è stata scritta in modo tale da lasciare pochissime aree idonee (che dovrebbe quantificare la Regione) ma che risulterebbero inutilizzabili per ragioni economiche come, ad esempio, distanza dalla rete o vincoli di costruzione per gli agrivoltaici».

E sull’agrivoltaico casca l’asino visto che non c’è consumo di suolo, si tutela la biodiversità, si rafforzano le aziende agricole senza compromettere l’attività principale.

Ma secondo la legge gli impianti «devono essere realizzati solo da imprenditori agricoli per un massimo del 2% del loro fondo che, però, dev’essere tutto in area idonea. Per questo secondo caso ad esempio, per poter fare un impianto di 10 MW ci vorrebbero almeno 700 ettari di terreni tutti in area idonea. Impossibili da trovare in tutta la Sardegna».

Vietato esportare energia, ma in Sardegna si produce poco – formaggi, carne, carciofi e derivati del petrolio – e si importa di tutto

Non serve la laurea per capire che in Sardegna si importa di tutto, basta entrare in un supermercato. Non si capisce, quindi, perché non si debba esportare energia.

«Il principio del produrre energia solo per noi sardi, concetto che, logicamente porta alla non condivisione (e la condivisione deve essere ovviamente remunerata) con le altre regioni. Se passasse questo principio dovremmo, per esempio, produrre solo il formaggio, i carciofi o qualsiasi altra produzione tipica che consumiamo solo per soddisfare solo i nostri consumi interni. Ma invece siamo felici quando le nostre aziende vendono questi prodotti fuori dalla nostra regione perché questo significa benessere per tante famiglie e fama per la nostra isola».

Non basta l’energia dai tetti per soddisfare la domanda interna

Non si esporta energia ma come soddisfare la domanda interna con le rinnovabili? «Anche se volessimo l’autarchia energetica e quindi anche solo autoconsumo, comunque il minimo dei 6.2 GW del Burden Sharing occorre produrlo. Come produrre quindi i 6,2 GW? Bastano i pannelli sui tetti?»

La risposta: «Certamente i tetti possono aiutare il processo di transizione e più si riescono a installare pannelli e meglio è: ma le superfici dei tetti non sono nemmeno lontanamente sufficienti per poter soddisfare il fabbisogno di energia dell’Isola».

E ci sono mille ostacoli. «Gli incentivi per l’autoconsumo possiamo dire che sono di dubbio ottenimento, siamo a conoscenza di impianti di grandi aziende in completo autoconsumo in solar belt che oggi risultano in area non idonea e quindi non si possono costruire. Quindi gli incentivi non si possono usare».

La Regione ha stanziato 700 milioni a fondo perduto per le comunità energetiche, ma, come sappiamo dal modello emiliano romagnolo (leggi), per gestirle non basta l’associazionismo dei cittadini. Serve il supporto delle aziende.

«Verrebbe da chiedersi perché spendere soldi pubblici per incentivare piccoli impianti non economici quando ci sono imprese che installerebbero senza alcun incentivo e genererebbero energia a basso costo rivendendo l’energia in eccesso».

L’idroelettrico? Manca l’acqua… e gli investimenti

L’idroelettrico oggi in Sardegna copre una potenza di circa 468 MW (dati Terna) ed è ragionevole la domanda di SAPER: «Come si può pensare di raggiungere i 6.2 GW (circa 5 GW rimanenti ad oggi) con ulteriore potenza idroelettrica dato che: 1) non ci sono nuovi impianti in progettazione/costruzione; 2) l’acqua è un bene sempre più prezioso per l’uso agricolo/alimentare; 3) Nel caso di nuovi impianti i comuni devono essere coinvolti nei permessi, si pensa di ottenerli subito?». Senza dimenticare l’impatto dei bacini idroelettrici, molto superiore agli impianti FER.

Impianti in area industriale? Una chimera. Non si possono avviare

Abbiamo scritto del trambusto mediatico – ha coinvolto pure il parroco – creato da una sola pala eolica nella zona industriale di Marrubiu (leggi).

L’opzione delle rinnovabili nelle zone industriali resta colma di trappole. «Al momento notiamo che per via della legge aree idonee anche la maggior parte degli impianti in area industriale sono bloccati per via di vincoli di vario tipo».

Un esempio concreto: «Se esiste un qualsiasi bene tutelato che lo fa ricadere in area non idonea a meno delle distanze di vincolo imposte dalla L.R. 20. vince la non idoneità. Le aree industriali sono off limits ne più e ne meno come le aree agricole». A causa di queste norme non esiste nell’isola neanche una ex cava dove avviare un impianto.

Impianti eolici off shore? L’impatto sul paesaggio è minimo

La presidentessa Todde ha voluto sottolineare l’impatto degli impianti eolici offshore sul paesaggio. E’ vero? «Un impianto galleggiante posizionato a 30 km dalla costa con 73 torri di circa 250 metri occupa circa 11 ettari di superficie marina. E’ dimostrabile con simulazioni visive che il fronte dell’impianto (la prima fila di pale) in un momento di cielo terso occupa fra i 3 e 4 millimetri di campo visivo. La curvatura dell’orizzonte inizia a 8 km dalla costa e pertanto le pale si vedrebbero per circa un quarto della loro altezza dalla costa (sempre in un momento di cielo terso) ed è difficile vederle quando c’è foschia».

Transizione senza gas per le industrie energivore?

Secondo Todde le industrie ad alto consumo di energia termica non possono fare la transizione senza il gas. Ma portare il gas ha delle conseguenze importanti.

«Ci piacerebbe anche capire come potranno ripartire aziende energivore come ad esempio l’Alcoa o simili che hanno chiuso a causa del costo dell’energia troppo alto». «Riuscirà il gas ad avere un costo al di sotto dei 25 €/MWh? Ad oggi la fonte più economica è l’eolico e, a seguire, il fotovoltaico».

Il lungo testo risponde a Todde anche sul metanodotto e sulla produzione di energia nelle centrali termiche. «Il fatto che il carbone o il gas producano per più ore non ci appare fondamentale: la cosa importante è che le FER sono meno care, producono con fonte gratuita e rinnovabile e danno 5 volte più lavoro per milione di euro di investimento rispetto alle centrali termoelettriche».

Dare voce e ascoltare anche i sardi per la transizione energetica

Le posizioni possono apparire distanti, ma la decarbonizzazione è un processo non rinviabile. La legge regionale 20 prende le distanze dalla normativa nazionale ed europea – molto probabilmente sarà cassata come la moratoria – e serve una messa a punto.

Ci auguriamo che sia data voce a SAPERaper in un confronto non muscolare – come quello di alcuni comitati – ma basato sulle soluzioni per la decarbonizzazione della Sardegna.

