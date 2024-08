Sardegna: un’azienda difende il suo parco eolico

In Sardegna un’alluvione di inesattezze e fake news sta sommergendo la transizione dalle fonti fossili – il peggiore e più inquinante mix energetico italiano – a quelle rinnovabili. Va bene la critica sulle frodi e sulle installazioni nelle aree protette, che peraltro oggi non sono possibili, ma nell’isola si sta arrivando all’assurdo di mettere in discussione le pale fissate all’interno di un’area industriale (leggi qui), di fare blocchi stradali per il revamping di impianti esistenti e funzionanti da anni. C’è chi reagisce.

Sotto attacco l’azienda che da ben 16 anni lavora al suo parco eolico

La Das Villacidro srl – società di due imprenditori piemontesi, uno è Fabio Boveri – ha iniziato a lavorare al progetto di parco eolico 16 anni fa. Ha ricevuto il via libera da ben tre amministrazioni comunali, quattro anni fa dalla Regione Sardegna. Tempi non degni di un Paese civile.

Ma il calvario non è finito qui. Nei giorni scorsi la sezione sarda dell’Associazione Nazionale Forestali ha annunciato un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari per accertare un’eventuale violazione della moratoria regionale che blocca per 18 mesi la realizzazione in Sardegna di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Eppure lo stop regionale non ferma i cantieri già aperti, dato scontato se non ci sono palesi violazioni della legge. Ma non è il caso di quello della Das a Villacidro, paese nel sud della Sardegna.

Gli imprenditori dell’eolico non ci stanno a questo assalto mediatico e con una nota stampa esprimono la loro posizione. Utile anche per smontare tante fake news sul tema.

L’identikit dell’azienda piemontese

Gli imprenditori si presentano : “La Das Villacidro srl è una società detta di scopo, ovvero fatta ad hoc per contenere solo l’investimento sottostante, il parco eolico; una prassi comune in tutta Italia e in Europa”.

“La proprietà fa capo a due imprenditori di Camerana (Cuneo), piccolo paesino situato nelle Langhe, in aperta campagna. Gli stessi imprenditori sono anche proprietari della Simic spa, ovvero l’appaltatore principale che sta realizzando l’impianto eolico di Villacidro“.

Una storia lunga, iniziata nel 2008

“La richiesta di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico ha avuto un iter burocratico lunghissimo, partito addirittura nel 2008. Fu successivamente approvata da tre amministrazioni diverse del Comune di Villacidro (il sindaco in un consiglio comunale ha negato questo dato perchè il “Comune non da autorizzazioni ma pareri” Ndr).

Das ha ottenuto una regolare autorizzazione unica della Regione Sardegna nel 2020, compresa di valutazione di impatto ambientale (Via), alla quale partecipano decine di enti pubblici, nonché tutti gli altri permessi necessari, anche ai trasporti degli aerogeneratori. Tutto alla luce del sole, ovvero sotto il controllo pubblico, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti“.

Lavoro per i sardi, 1000 in tutta Italia

“Nella realizzazione del parco sono coinvolte in modo significativo imprese sarde, che utilizzano maestranze locali; si tratta soprattutto di imprese edili e di movimento terra; ma anche alberghi, ristoranti, altri servizi“.

Gli imprenditori specificano: “Vero, gli aerogeneratori sono di fornitura extra-sarda, ma d’altra parte in Sardegna non ci sono produttori, nello stesso modo in cui non ci sono produttori di automobili“.

“Le nostre aziende non sono quotate in borsa, ma Simic (azienda di installazioni metalmeccaniche nata nel 1977 e ancora oggi posseduta da un operaio tubista e un fabbro) dà direttamente o indirettamente lavoro con vari cantieri in Italia a oltre 1.000 persone“.

Imposte pagate in Sardegna, 2 milioni per le compensazioni

“Certo, le imprese fanno investimenti per trarne il giusto profitto, le nostre aziende non fanno eccezione; ma parte di questo profitto viene redistribuito anche ai terzi (fornitori, dipendenti, amministrazioni, Stato e regioni per imposte – tra l’altro la Das pagherà alla Sardegna un’Irap del 3,9%); inoltre Das realizzerà nel Comune di Villacidro opere di compensazione per circa 2 milioni di euro”.

Non espropri, terreni pagati ai proprietari

E’ frequente l’accusa dei no eolico: espropriano i terreni. Non è vero (a parte alcuni casi). Così come si legge spesso di distruzione di boschi e foreste per installare il fotovoltaico. Ma con il Dl agricoltura quello a terra è vietato quindi il problema si pone per pochi impianti già autorizzati.

Altra falsità riguarda la sottrazione di suolo all’agricoltura. Sotto le pale si può coltivare di tutto e come mostrano anche le foto postate dai no eolico sotto ci pascolano tranquillamente anche pecore e mucche. E un parco eolico non occupa centinaia di ettari.

Leggiamo la versione dell’azienda. “Das ha acquistato i terreni, il minimo indispensabile (circa 0,5 ettari a pala, non “centinaia di ettari”) da persone sarde, pagando prezzi molto superiori a quelli agricoli; il resto, anche sotto le pale, potrà essere coltivato“.

Abbiamo letto anche di distruzione di strade ed eliminazione di rotonde per sempre. Cose non vere.

“Non si stanno costruendo autostrade, ma semplici brevi strade interpoderali di campagna non asfaltate per accedere alle pale; le strade di accesso per i trasporti sono quelle già esistenti, temporaneamente modificate e poi saranno ripristinate (con pagamento di indennizzi ai proprietari), senza disboscamenti”.

Non si vedrà quasi nulla, una polizza da 2,9 milioni per ripristinare i luoghi

Le pale si vedono anche da lontano, senza dubbio. Sicuramente piacciono a pochi, ma postare crateri per denunciare disastri ecologici non corrisponde al vero. Anche stavolta.

“Le fondazioni sono frutto di calcoli ingegneristici, i terreni saranno ripristinati e a fine lavori non si vedrà quasi nulla; i cavidotti passano per lo più nelle strade o a fianco di esse“.

La peggiore balla che si legge è quella relativa al fatto che terminata l’attività di generazione di energia i parchi eolici vengano abbandonati. Basta scaricare – si può fare con pochi click sul ministero dell’ambiente – i progetti di tutti i parchi eolici e leggere che è obbligatorio pagare una fideiussione bancaria per evitare la fuga degli imprenditori.

Leggiamo: “Inoltre, a garanzia dello smantellamento dell’impianto a fine vita, Das Villacidro ha presentato, e manterrà nel tempo per 20 anni, una fideiussione bancaria a favore della Regione Sardegna di 2,9 milioni di euro“.

Speculazione? Balle, utili a rischio

“Tra l’altro – a proposito di utili d’oro – informiamo che le tariffe fisse a cui sarà venduta l’energia prodotta dalle pale per 20 anni risalgono a un’asta Gse (Gestore Servizi Energetici) del 2020. Nel frattempo, basta informarsi dagli addetti ai lavori o leggere i giornali di economia, dopo dicembre 2022 i costi di realizzazione degli impianti eolici sono sensibilmente aumentati (+30% circa). Una congiuntura economica molto sfavorevole, ma l’investimento era ormai avviato e non era ragionevole desistere“.

“Ora la situazione che si è venuta a creare, alimentata da notizie false e tendenziose, sta mettendo a rischio la sicurezza degli addetti ai lavori e creando importanti ritardi nell’esecuzione del progetto, con ingenti costi addizionali che avranno ricadute sulle nostre società e sulle maestranze coinvolte“.

Investimenti non solo in Sardegna. “Crediamo da tempo nelle rinnovabili, quale parziale alternativa alle fonti fossili; già nel lontano 2010 abbiamo investito in 26 MW di impianti fotovoltaici situati nelle Province di Cuneo, Torino, Alessandria; tutti in Piemonte. Abbiamo successivamente deciso di investire in Sardegna negli impianti eolici per una ragione semplicissima: il vento, che ha qui una maggiore intensità rispetto ad altre regioni italiane“.

Non esistono soluzioni a impatto zero

Questo il finale degli imprenditori: “Non esiste produzione di energia a impatto zero, a meno di non voler sognare. Ma quando ciascuno di noi rientra a casa accende la luce, fa la doccia, carica la lavastoviglie e la lavatrice, guarda la televisione, ricarica il telefonino ecc. Una soluzione andrà trovata“.

“Certo, si può discutere sull’opportunità o meno di realizzare gli impianti eolici e dove, ma questo coinvolge le istituzioni e il popolo che, attraverso i suoi rappresentanti eletti, assume delle scelte di politica energetica che sono e saranno per tutti“.

La posizione è chiara. Anche a causa dei ritardi del legislatore e all’accelerazione con la crisi ucraina – quando molte imprese hanno dovuto spendere cifre enormi per la bolletta energetica con conseguente inflazione che paghiamo tutti ancora oggi – le scelte non sono state tutte corrette e perfette. Il governo con la massima lentezza ha ritardato l’approvazione del decreto sulle aree idonee.

C’è qualcuno che “inquina i pozzi”

Bene chiedere la massima attenzione al bene paesaggistico, un capitale anche economico per la Sardegna, ma in tanti e troppi stanno inquinando i pozzi con il veleno delle fake news.

Abbiamo anche seguito il consiglio comunale (la registrazione su youtube) e sembra che l’azienda non abbia mai avuto contatti con le amministrazioni. Eppure nel sito della Regione Sardegna è presente copiosa documentazione, come la “Revisione progettuale al parco eolico “Santu Miali” nel Comune di Villacidro” (qui il link), dove si legge: “Presentazione al pubblico del progetto e dello SIA. Durante la presentazione al pubblico un rappresentante del Servizio SAVI acquisisce le eventuali osservazioni formulate da cittadini singoli o associati“. Correva l’anno 2015, il 5 maggio alle 15.

I dati del parco eolico

Alcuni dati sul parco eolico: “L’impegno di SIMIC per le energie rinnovabili continua con la realizzazione di due nuovi parchi eolici da 74MW, ubicati nei comuni di Villacidro e Musei in Sardegna, che comprendono la fornitura e l’installazione di turbine eoliche assegnate al produttore danese VESTAS per 12 EnVentus V162-6,2 MW, oltre a un contratto di service di 20 anni Active Output Management 5000 (AOM 5000)“.

