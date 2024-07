Il gas inquina, ma non solo. “Lo importiamo a caro prezzo e non possiamo incidere in alcun modo su questo“. Provoca dipendenza e si paga caro. Questa la sintesi dell’ultimo intervento di Alessandra Todde, presidentessa della Regione Sardegna, che nonostante la campagna di disinformazione e proteste sulle rinnovabili in Sardegna punta ancora su eolico e solare.

L’energia: “Dobbiamo produrla noi per pagare meno”

“Sulle aree idonee siamo a buon punto, abbiamo costituito il comitato interno e l’ufficio del piano che si dovrà occupare di stendere la legge con le indicazioni specifiche, contestualmente stiamo lavorando sul piano energetico che, ricordo, è fermo al 2016, e sulla società energetica regionale“.

Questa la dichiarazione della presidentessa Alessandra Todde che risponde alle polemiche sulle rinnovabili nell’isola da parte di gruppi e comitati che chiedono di fermare l’installazione di pale eoliche e pannelli solari. La sua giunta ha approvato una moratoria sulle nuove autorizzazioni; tuttavia il messaggio è chiaro: stiamo lavorando per mettere ordine nel settore, ma sia chiaro che le rinnovabili sono l’unico strumento per ridurre i prezzi energetici.

“La Sardegna deve produrre energia per sé stessa ed essere grossista sul mercato – spiega Todde – per fare in modo di poter dare l’energia elettrica a poco prezzo alle nostre comunità e alle imprese”.

Il gas costa caro e crea dipendenza. “No a progetti che nascono interessi di altri”

Todde ha le idee chiare: “A chi spinge su altre strade ricordo che questo è un momento storico: noi possiamo produrre energia elettrica, la possiamo produrre per le nostre comunità, mentre il gas lo importiamo a caro prezzo e non possiamo incidere in alcun modo su questo, quindi noi dobbiamo affrontare questo tipo di transizione per quello che è più conveniente per noi, non andare dietro ai progetti che nascondono interessi per altri“.

C’è tanto odio alimentato contro le rinnovabili mentre gli stessi “paladini ecologici” non dicono una parola sul metanodotto della Snam che taglia l’isola a Sud e a Nord.

Tutti contro Todde, ma tutti hanno voluto e firmato il decreto Draghi

A leggere i post nei social Todde, al governo regionale da pochi mesi, è indicata come responsabile, in quanto sottosegretaria del Governo Draghi di tutti i progetti delle rinnovabili in Sardegna.

Peccato che nessun parlamentare sardo – senza dimenticare politici nazionali o la precedente giunta regionale di centro destra con presidente sardista – si sia fatto sentire veramente in quei mesi dove l’Italia era in balia di prezzi energetici alle stelle a causa della guerra in Ucraina.

Questo il ragionamento della presidentessa. “Il decreto Draghi non solo non l’ho firmato, ma non avrei potuto. Si tratta di un dpcm quindi deciso nel Consiglio dei ministri: io rappresentavo il ministero dello Sviluppo economico in un momento in cui le deleghe energetiche erano passate al ministero dell’Ambiente e in quel tavolo mi occupavo della transizione energetica delle grandi industrie energivore, basterebbe leggere i verbali“.

“Mi suona strano, invece – insiste Todde – che c’erano parlamentari di tutte le forze politiche che sostenevano quel governo, che hanno approvato quel decreto e mi fa impressione che su questo ci fosse l’intesa piena della Giunta Solinas“.

Tutti zitti allora, ora strepitano sull’eolico

Una stoccata a chi ha lanciato il sasso e oggi nasconde la mano: “Tutte le forze politiche che adesso strepitano sull’eolico, inclusi coloro che in questo momento stanno spingendo la protesta, sono gli stessi che hanno dato piena intesa nel silenzio generale nel 2021, quando il decreto è stato approvato. Io chiederei un po’ di coerenza“.

Si tratta di questioni politiche locali, ma che bisogna conoscere per capire le dinamiche di questa dura contestazione degli impianti dedicati alle rinnovabili. Accanto a critiche legittime su progetti che possono provocare delle esternalità negative sulla tutela del paesaggio, c’è un atteggiamenti di totale chiusura, in alcuni casi interessato, e si contestano pure le pale eoliche nelle aree industriali (leggi qui).

C’è da ricordare che la Sardegna vanta il peggiore mix energetico italiano: 75% da gas e carbone. L’unica regione italiana ad ospitare una centrale a carbone, senza dimenticare gli impianti di raffinazione.

