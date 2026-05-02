











La presidentessa Alessandra Todde è volata a Roma per bloccare l’approvazione di 30 progetti per impianti rinnovabili in Sardegna. C’è riuscita, per il momento. Ma cosa pensano Elly Schlein e Giuseppe Conte di questa politica regionale, quando nei giorni scorsi hanno giustamente bersagliato il Governo per l’immobilismo sulle rinnovabili?

Il mondo è in guerra e in crisi per gas e petrolio. La Sardegna produce per la gran parte energia sporca e con dipendenza dall’estero. E il centrosinistra alla guida della Regione? Segue comitati che sbandierano un documento, la proposta di legge Pratobello, pieno di balle, dove si dichiara guerra alle rinnovabili. Sfiorando anche il ridicolo, quando si propone l’idrogeno verde che richiede tre volte gli impianti eolici/fotovoltaici necessari per ottenere la stessa potenza .

Un terzo dei progetti è dedicato all’agrivoltaico, che non consuma suolo e tutela la produzione

La presidentessa Todde è volata dalla Meloni, durante il Cdm dedicato a 30 progetti di rinnovabili in Sardegna, e questa ha preso tempo invece di approvarli. Tornata in Sardegna, ha riscosso il plauso dei Cinque Stelle. Si brinda allo stop per gli impianti rinnovabili in una Regione che produce gran parte dell’energia dal carbone, per non parlare di quella prodotta dagli scarti del petrolio della raffineria della multinazionale Vitol Group.

Non a caso c’è un’inchiesta penale sui problemi ambientali – benzene nell’aria – creati dalla raffinazione del petrolio. In teoria si dovrebbero spalancare le porte a sole e vento. Al contrario, dopo aver bloccato la transizione energetica, si punta sul gas che, secondo Arera, costerà caro alle tasche dei sardi e devasterà l’ambiente con i metanodotti in programma.

Il dato più assurdo di questa crociata è l’accanimento contro l’agrivoltaico. Un terzo dei progetti che il Governo deve approvare sono impianti che permettono la continuità dell’attività agricola e pastorale. Investimenti chiesti anche dagli operatori agricoli e che permettono di contenere i danni dei cambiamenti climatici sulle coltivazioni, garantendo entrate aggiuntive alle aziende agricole.

Una regione con problemi di desertificazione

Per di più, la Sardegna — come si legge nel sito della Regione — afferma: «Dobbiamo prendere atto dei fenomeni anomali che determinano cambiamenti climatici, ma non possiamo trascurare l’effetto dei fattori antropici che sono causa di profonde lesioni nel sistema “terra”. La desertificazione è una lesione che lascia tracce profonde anche in Sardegna». La terra diventa sterile ma anzichè investire nell’ombra dei pannelli che permettono di rigenerare il suolo, si continua con carbone e petrolio e si vuole investire anche sul gas.

I siti che ospitano le centrali fossili, a iniziare da Sarroch, sono degli abomini paesaggistici. La presidentessa Todde dice di «rappresentare e difendere gli interessi della Sardegna» e naturalmente non manca il riferimento a «tutela del paesaggio, sviluppo e consenso delle comunità». Ma la tutela paesaggistica non può riguardare tutta l’Isola, che già da tempo non è più il paradiso terrestre. E ci sono giù restrizioni e vincoli ambientali, come parchi e zone di tutela, che preservano il patrimonio naturale più importanti dell’isola. Tuttavia a Siniscola, pur all’interno dell’area natura, è stato approvato un parco fotovoltaico che permette di decarbonizzare il cementificio Buzzi Unicem.

L’agrivoltaico lo chiedono gli agricoltori

E giustamente anche gli agricoltori si fanno sentire: «Continuare a dire “no” a priori, senza distinguere tra speculazione e investimenti seri, significa condannare l’agricoltura sarda a subire passivamente gli aumenti dei costi energetici, senza strumenti di difesa». La desertificazione, gli eccessi legati al turismo sulle coste, le ciminiere che sputano veleno non vengono mai affrontati con vigore, perché sembra che politicamente paghi di più ascoltare le peggiori lobby del fossile, che sono riuscite a convincere una parte dei sardi che le rinnovabili inquinano.

Schlein e Conte che posizione hanno sulla Sardegna?

Con la crisi di Hormuz il campo largo ha bersagliato il Governo per il passo lento sulle rinnovabili. Elly Schlein ha affermato che la crisi di Hormuz è la prova lampante che «petrolio e gas sono ostaggi dei conflitti» e che l’Italia resterà fragile finché non accelererà il passaggio alle rinnovabili. E l’ostruzionismo del centrosinistra sardo? Il suo inseguire il populismo delle lobby fossili?

Annalisa Corrado, responsabile Clima e Green Economy del PD, ha denunciato il silenzio del Governo sulle rinnovabili durante le informative urgenti in Parlamento, accusando l’esecutivo di restare fermo su «misure emergenziali e infrastrutture fossili come carbone e rigassificatori, mentre i prezzi dell’energia schizzano a livelli record». Vorremmo capire cosa pensa del caso Sardegna.

E cosa pensa il gruppo di deputati dem — tra cui Chiara Braga e Marco Simiani — che ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente chiedendo impegni concreti per uscire dall’era dei combustibili fossili? Hanno citato la conferenza internazionale di Santa Marta come occasione persa dall’Italia per guidare la transizione. E la Sardegna che chiede il gas?

Rinnovabili a Roma, fossili nelle Regioni

Una volta si diceva partito “di lotta e di governo”. Ora siamo a un veltroniano “ma anche”, ovvero: rinnovabili a Roma, ma anche fossili nelle Regioni.

Giuseppe Conte ha definito “miope” la strategia di puntare ancora su gas e petrolio, definendo la crisi attuale come la prova del fallimento delle politiche governative che hanno rallentato la transizione ecologica. Sarebbe utile capire cosa pensa ora della politica energetica della giunta sarda.

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