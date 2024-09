Sardegna: rinnovabili a rischio, interviene pure Pichetto

Rinnovabili a rischio, questo il titolo del comunicato di Sardegna Rinnovabile (WWF Italia, Legambiente, Greenpeace Italia e Kyoto Club) che boccia il disegno di legge della Regione Sardegna. Atto (leggi qui) che fa apparire green pure il ministro Pichetto: «In Sardegna vincoli ideologici».

Gli ambientalisti su decreto rinnovabili: “Troppo il 99% del territorio non idoneo”

Gli ambientalisti contestano alla presidentessa della Regione Alessandra Todde di aver dichiarato che «la quasi totalità del territorio sardo è stato classificato come non idoneo per gli impianti rinnovabili».

La critica è puntuale: «Di sette allegati al testo della legge regionale, solo uno, piuttosto sintetico, riguarda la selezione delle aree idonee, mentre i restanti sono lunghi elenchi di aree non idonee e di ulteriori requisiti urbanistici ed edilizi richiesti per tipologia di impianto». Significa più costi e difficoltà a produrre energia pulita.

Anche gli ambientalisti sottolineano la «martellante campagna mediatica contro le rinnovabili spalleggiata da forti interessi

legati ai combustibili fossili».

Duro j’accuse contro Governo e Regione

Nessuno sconto: «Il Governo e la Regione Sardegna condividono la responsabilità di mettere a serio rischio la produzione di energia rinnovabile nella regione con il più alto tasso di emissioni di CO2 pro capite e con un mix energetico che vede ancora una preponderanza di carbone e derivati del petrolio, ed un’intensità di carbonio molto alta».

Apprezzabile il voler raggiungere gli obiettivi del burden sharing (6.2 GW al 2030, contro i 0,4 GW installati fino al 2023) ma «come si pensa di riuscire?».

E soprattutto come fare per la «produzione ulteriore che sarà necessaria dopo il phase out dal carbone con così tante limitazioni e preclusioni per le rinnovabili sull’intero territorio regionale»?

Gli ambientalisti chiudono così: «Il disegno di legge regionale, oltre a mettere a rischio la transizione energetica sarda, rischia di segnare l’apertura di un importante contezioso legale che determinerà ancora maggiore incertezza e rallentamento del processo di decarbonizzazione. Nel frattempo, il clima non aspetta».

Ricordiamo che la Regione vuole stanziare 700 milioni per dotare imprese, famiglie ed enti locali di pannelli fotovoltaici e favorire la nascita di comunità energetiche.

Intento lodevole e da copiare anche nelle altre regioni, ma senza produzione di tipo industriale, in territori marginali visto che non tutto il suolo agricolo è fertile e di pregio, sarà difficile coprire il fabbisogno a costi umani di una società decarbonizzata.

Pichetto: «Atto ideologico»

Il ministro Picchetto Frattin sembra un verde nella critica al disegno di legge regionale. «Porre dei vincoli ideologici alle rinnovabili sul 99% del territorio rende tutto molto più difficile».

Più nel concreto: «Se davvero è vincolante per i 7 chilometri da ogni monumento, in Italia non ci sono spazi liberi. Una chiesa, un edificio classificato, ogni sette chilometri c’è».

E’ chiaro il paradosso di un Governo che predica l’autonomia differenziata però poi si rende conto che bisogna evitare di «avere venti regole diverse, l’auspicio mio è che ci sia un’uniformità».

Limiti alle rinnovabili e nessuna alternativa a carbone e gas

«In Sardegna vedo un’anomalia – ha sottolineato il ministro – perché fa questo tipo di scelte nel momento in cui è l’unica realtà che non si è ancora data una soluzione (per volontà loro) né sul carbone né sul gas. Hanno ancora le centrali a carbone e non hanno un piano gas».

Senza dimenticare il petrolio. Saras, ceduta da Moratti agli olandesi di Vitol, ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in crescita del 9% a 5,9 miliardi. Le lavorazioni di raffineria sono salite da 44,4 a 47,3 milioni di barili e la produzione di energia elettrica non rinnovabile è cresciuta da 1.608 a 2.104 GWh. Altro che devastazione da rinnovabili, aumentano le fonti fossili.

Al ministro ha replicato il Movimento 5 Stelle: «La Regione Sardegna gestirà la propria transizione ecologica e rispetterà gli impegni presi dal punto di vista energetico e sulla decarbonizzazione».

Frattin predica bene, ma il suo gruppo politico dice altro: «Il ministro è in evidente imbarazzo perché il suo partito in Sardegna continua a ripetere che non ci sono aree idonee nonostante abbia governato per 5 anni». Parole dei parlamentari sardi del M5S Ettore Licheri, Sabrina Licheri ed Emiliano Fenu.

