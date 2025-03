Sardegna: porte aperte all’impianto fotovoltaico (12 aprile)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il fotovoltaico in Sardegna si apre alle visite guidate e alla domande dei cittadini. Un’attività consueta. Pianificata per il Green Energy Day 2025 in tutta Italia. In Sardegna però assume un peso diverso viste gli attentati, una forte mobilitazione contraria e un fiume di fake news. Fino a fermare incontri nelle scuole con gli imprenditori delle rinnovabili.

Iniziativa didattica di Tages Capital SGR e Delos Power al Green Energy Day 2025

Niente da nascondere per Tages Capital Sgr, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets, e Delos Power S.r.l., società di asset management e O&M di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Quest’ultima gestisce gli impianti dei fondi Tages Helios, Tages Helios II e Tages Helios Net Zero.

L’operazione trasparenza si declina con l’adesione al Green Energy Day 2025, Giornata della transizione energetica, del prossimo 12 aprile.

La scheda tecnica dell’impianto

L’evento, promosso dal Coordinamento Free e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo delle energie rinnovabili e della transizione energetica.

Come? «Grazie all’apertura di siti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di aziende in tutta Italia che abbiano intrapreso un percorso di efficientamento energetico».

Appuntamento a Pula, in un impianto fotovoltaico da 82 MW

Tages Capital SGR, secondo operatore fotovoltaico in Italia per asset gestiti, e Delos Power apriranno al pubblico un impianto fotovoltaico nel Comune di Uta in provincia di Cagliari.

Si tratta di un sito della società Blusolar Uno Srl (Impianto Tracker monoassiale – Potenza: ca. 82 MW) che si potrà visitare con visite guidate insieme a tecnici specializzati.

L’iniziativa mira a «coinvolgere istituzioni, aziende, scuole, associazioni e cittadini interessati a conoscere da vicino il funzionamento delle tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili e il loro ruolo nella transizione energetica».

Il programma della giornata

Prevede due sessioni in mattinata a cui poter partecipare (9.30-10.45 / 11.00 – 12.15) che includono la visita guidata con i tecnici Delos Power per esplorare da vicino l’impianto e conoscerne le caratteristiche.

Seguirà un approfondimento su innovazione e sostenibilità.

«Aprire al pubblico i nostri impianti significa offrire un’esperienza concreta e diretta del potenziale dell’energia solare, mostrando come il settore privato possa contribuire in maniera determinante e in maniera sostenibile alla decarbonizzazione». Parole di Daniele Spada, general manager di Tages Capital SGR.

«Vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle fonti rinnovabili come alternativa ai combustibili fossili, e quale miglior modo per farlo se non mostrandogli da vicino i nostri impianti”, afferma Lorenzo Petralito, Ceo di Delos Power.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina (clicca sul link) e per iscriversi è sufficiente inviare una mail a greenenergyday@delospower.com

