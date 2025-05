Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In Sardegna arriva pure la prof anti rinnovabili. Non bastavano le peggiori fake news stile No Vax, un duella di moratorie e leggi e perfino tre attentati. Ora arriva il saggio di una ricercatrice di origini sarde pubblicato sulla rivista L’Industria edita dal Mulino (che ringraziamo per averci messo a disposizione l’articolo).

Abbiamo scritto all’autrice, Maria Giovanna Bosco, e siamo ancora in attesa di risposta. Tuttavia la Bosco ha concesso un’intervista al quotidiano l’Unione Sarda analizzata passo per passo da Saper- Sardi per le rinnovabili.

Nel saggio nessuna citazione sui danni ambientali e sanitari prodotti dalle fonti fossili in Sardegna

Abbiamo letto le 37 pagine dell’articolo e la prima evidenza, sconcertante, è la totale assenza di citazioni e riferimenti – se li abbiamo persi vuole dire che erano ben nascosti – ai gravissimi danni sanitari creati dai combustibili fossili.

Eppure in meno di tre secondi si trova in rete la ricerca della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima): “In Italia 80mila morti l’anno per inquinamento atmosferico”. Ben in evidenza nel sito della Confederazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi.

Non basta? L’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) sottolinea che «l’inquinamento atmosferico è ancora il maggiore rischio ambientale per la salute in Europa». Oppure la lettera di 14mila pediatri ai sindaci delle città italiane: «L’evidenza scientifica degli effetti negativi dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini è chiara e convincente, e rileva un possibile impatto sulla salute anche in età adulta e transgenerazionale».

Tuttavia la sostenibilità e l’ambiente – a partire dalla produzione di energia – non sembra un valore per la Bosco che riduce tutto a una questione di soldi: «Il sostegno pubblico aumenta l’offerta di energia rinnovabile. Il benessere dei consumatori diminuisce, poiché i costi correlati sono inclusi nelle bollette elettriche. La redistribuzione tacita del reddito dalle famiglie alle imprese del settore delle rinnovabili rende peggiori le condizioni sia delle famiglie che delle imprese».

Quattro righe abbastanza singolari: 1) I cittadini pagano per l’energia pulita che non provoca tumori e altri danni alla salute; 2) l sussidi ai fossili sono anche più alti e raggiungono gli 80 miliardi e li paghiamo in bolletta, in tasse e pure in salute (leggi); 3) Le imprese hanno pagato a caro prezzo la speculazione su gas e petrolio, chiedono interventi al governo sul caro energia (leggi) e stanno investendo in modo massiccio sulle rinnovabili. Glielo ha pure consigliato la Meloni.

Il 70% dell’energia sarda è da fonti sporche

Nonostante l’evidenza si legge poi: «La misura favorisce le imprese che investono in energia a scapito dei consumatori». La Bosco dimentica che il 70% dell’energia prodotta in Sardegna è da fonte fossile. In due centrali a carbone. Nel resto d’Italia sono state quasi tutte dismesse; restano solo in Sardegna. Senza dimenticare l’energia prodotta dagli scarti di lavorazione del petrolio alla Sarlux.

Le comunità locali ignorate? Ma quando mai

Ecco un’altra chicca di Bosco. «Le comunità locali sono state sostanzialmente trascurate nel processo di individuazione delle migliori soluzioni per attuare una transizione efficace nel rispetto del paesaggio, del patrimonio forestale e culturale».

Gli impianti non si autorizzano in modo arbitrario ma seguendo delle disposizioni di legge altamente restrittive, per questo siamo fortemente in ritardo rispetto agli obiettivi fissati in sede Europea. E in Sardegna di progetti ne sono stati bocciati tantissimi (leggi). Alle comunità locali, invece, sono destinati ben 700 milioni per avviare le comunità energetiche (leggi).

Un investimento per l’autoconsumo e l’autoproduzione senza pari in Italia, ma forse al mondo, che rende protagonisti i cittadini. Le famiglie possono rendersi in gran parte autonome dalle aziende che vendono energia.

Il sacrificio del territorio? Sono meno di 4mila ettari

La ricercatrice parte in quarta contro le rinnovabili «che richiedono il sacrificio di ampie porzioni di territorio e di aree marine per generare una fornitura elettrica intrinsecamente intermittente e non programmabile».

Non è così. Uno studio recente (leggi) sostiene che «l’installato FER, anche nel caso 100%, occuperebbe non più dello 0,4% della superficie agricola totale (SAT) ovvero 4500 ettari da qui al 2030. Spazio per 50.000 impianti in copertura e 900 impianti utility-scale». Sono numeri ben lontani da un sacrificio di suolo impattante. Quello deriva piuttosto dalla speculazione immobiliare.

La Bosco usa invece dati ipotetici come le richieste di connessione di nuovi impianti presentate a Terna Spa che «al 31 marzo 2024 ammontavano a 809, corrispondenti a 57,67 GW di potenza per la sola Sardegna. Trenta volte la capacità esistente. Quantità di energia sarebbe sufficiente per un Paese di 50 milioni di persone». Come se 1000 domande per un posto da impiegato si traducessero in 1000 assunzioni. Le domande sui nuovi impianti vengono spesso bocciate e molte installazioni svaniscono al venir meno degli incentivi.

Come spiegano bene i tecnici di Saper che hanno fatto le pulci all’intervista della Bosco «il decreto di incentivazione attualmente in approvazione (FERX transitorio) prevede un’incentivazione per un massimo di 11,52 GW quindi meno del 15% della potenza da installare al 2030 (80GW). Se la professoressa avesse avuto il tempo o la pazienza di leggere il meccanismo di incentivazione avrebbe sicuramente notato un processo di competizione di prezzo che ha l’obiettivo di far competere, appunto, le società proponenti offrendo un prezzo di remunerazione basso abbastanza da fargli vincere la gara».

Vediamo i prezzi e l’intensità degli incentivi

«Aggiungiamo inoltre – continua Saper – che il prezzo massimo fissato a base d’asta su cui deve essere fatta un’offerta al ribasso per i grandi impianti è di 85 €/MWh contro un Prezzo Unico Nazionale medio nazionale dell’energia (basato sul prezzo del gas) che è stato di 125,5 €/MWh per il 2021, di 304 €/MWh per il 2022 (vedasi guerra in Ucraina), di 127,2 €/MWh nel 2023 e di 108,5/MWh nel 2024. Se l’economia sembra che possa essere un’opinione la matematica non lo è e la professoressa speriamo converrà con noi che 85 è minore di 108,5».

Infine lo spauracchio dell’assalto alla Sardegna. «Facciamo notare che in Sardegna l’80% dei progetti da inizio 2025 sono stati bocciati dal MASE e gli investimenti di quelle società, di fatto, sono andati persi» scrive Saper.

La balla delle rinnovabili “su cui investe solo l’Europa”

Nell’intervista, la Bosco parla di rinnovabili come una chimera «perché a livello globale tutti tranne l’Europa continuano a investire nelle fonti fossili». Non è vero. Parlano i dati che abbiamo pubblicato sulla Cina: «I 260 gigawatt di nuova potenza che verranno installati a fine 2024 superano di gran lunga il record di 217 GW stabilito nel 2022. E rappresentano un incremento rispetto alle stime iniziali della China Photovoltaic Industry Association che a febbraio prevedeva nuove installazioni in una forbice tra 190 e 220 GW (leggi)». La Cina corre, altro che chimera.

Nell’intervista al quotidiano è stata ancora più esplicita: «Il soggetto pubblico ha finito per portare avanti le esigenze dei privati spacciandole per interesse generale. Non solo: c’è l’evidenza scientifica che l’obiettivo di ridurre l’emissione della CO2 è una chimera, perché a livello globale tutti tranne l’Europa continuano a investire in fonti fossili. Il nostro sforzo per quanto lecito, degno, moralmente accettabile, sarà inutile».

Un altro passaggio sorprendente della ricercatrice: «Da un lato, il governo regionale ha subìto palesi intimidazioni da parte di aziende che hanno investito massicciamente in progetti di riqualificazione in Sardegna, approfittando di una lacuna normativa precedente all’emanazione della legge. Dall’altro, la stessa Legge sulle Aree Idonee contiene numerose deroghe che potrebbero comprometterne la finalità».

A nostro modo di vedere la Regione è stata sì intimidita, ma da chi è contro le rinnovabili. Sui social si esaltano le azioni armate già sfociate in tre attentati. La Legge 20 sulle aree idonee approvata dalla Regione rende molto difficile e complesso investire in eolico e fotovoltaico. Al contrario si punta su un costosissimo metanodotto, molto più impattante dal punto di vista ambientale e in ritardo di decenni sulla metanizzazione (leggi).

L’ultima? La “cementificazione delle vigne”

La professoressa parla di «cementificazione delle vigne». Eppure a Vinitaly si è brindato con il vino prodotto con l’agrivoltaico (leggi). Bosco sostiene nel suo articolo che è preferibile «l’utilizzo di aree industriali già dismesse e già impermeabili, senza sacrificare aree ancora verdi e incontaminate, poiché destinate all’uso agricolo o al pascolo o semplicemente appartenenti al patrimonio geografico naturale che definisce l’identità della regione».

Si può essere d’accordo, ma non per quanto riguarda le aree agricole. Sotto le pale eoliche si può tranquillamente pascolare e coltivare mentre il Dl Agricoltura proibisce il fotovoltaico a terra (leggi) anche nella versione modulo 2 che permetterebbe l’integrazione tra produzione agricola ed energetica. E rafforzerebbe le imprese messe fuori mercato, e costrette a chiudere, dalla concorrenza di carciofi tunisini, arance egiziane e altri prodotti agricoli spagnoli.

Cara Bosco, solo agrivoltaico avanzato

L’agrivoltaico permette di migliorare la qualità del prodotto, difendendolo dalle conseguenze del cambiamento climatico – termine poco amato dalla ricercatrice -, grazie all’ombreggiamento e alla tutela dai fenomeni meteo estremi (leggi).

L’uso dei tetti? Ci sono 700 milioni per le comunità energetiche, più il bando agrisolare per le coperture delle aziende agricole e tanti altri interventi a favore degli investimenti aziendali in efficientamento energetico per tagliare le bollette esplose con il conflitto in Ucraina.

No all’export di energia, ma qui si importa quasi tutto

Sull’export la Bosco scrive che la «domanda energetica locale risulta inferiore di circa il 40% rispetto alla produzione attuale (circa il 40% della produzione viene già esportato verso l’Italia continentale e la Corsica, in quanto non necessario a livello locale)».

Qui c’è una grave omissione. La domanda di energia elettrica aumenterà esponenzialmente per la necessaria elettrificazione dei trasporti. A Cagliari la gran parte degli autobus sarà elettrica entro il 2026. Nei porti sono partiti i primi cantieri per le banchine elettriche che ridurranno l’emissione di veleni dalle navi ormeggiate. Infine, l’intelligenza artificiale è entrata in ogni casa e azienda e l’elaborazione dei dati è altamente energivora (leggi).

Se si chiudessero le due centrali a carbone che alimentano l’isola, la crescita della domanda interna di energia azzererebbe l’export. In ogni caso la Sardegna importa quasi tutto il resto. E tutto prodotto con l’energia delle regioni più industrializzate che ne consumano tanta. Non sarebbe un atto coloniale contribuire al sistema industriale italiano.

Le alternative per Bosco? “Il turismo, l’agricoltura…”

Dal punto di vista economico la Bosco critica il «passare da un modello economico territoriale ad alto contenuto occupazionale, basato su agricoltura di qualità, turismo e cultura, a un modello industriale specializzato nella produzione di energie alternative, a basso contenuto occupazionale e rendimenti molto elevati».

Ma la produzione di rinnovabili non è in contrasto con il turismo. A inquinare sono gli sversamenti di idrocarburi in acqua, non le pale al largo come sottolineano Saper chiedendo alla professoressa: «Quanto spazio visivo occupano delle pale eoliche di 250 metri posizionate a 30 KM di distanza?». Torniamo allo 0,4% del territorio utilizzato per una Sardegna tutta alimentata da rinnovabili. E non si legge nell’articolo una spiegazione sul perché dovrebbe calare il numero dei visitatori.

L’agricoltura di qualità? Oggi con i cambiamenti climatici, la mancanza di manodopera, le maggiori esigenze del consumatore, le coltivazioni sono seguite da droni, robot, sensori per non parlare del post raccolta con macchine che scansionano anche l’interno dei frutti per individuare e selezionare le diverse qualità. Tutte operazioni che hanno necessità di energia. La pastorizia? In Texas convivono pecore e pannelli (leggi). Nel dopoguerra il 50% degli italiani era occupato in agricoltura, oggi è solo il 4%. Vogliamo tornare agli anni 50?

Che dire? Gli attivisti di Saper non hanno dubbi: «In conclusione, professoressa Maria Giovanna Bosco, noi pensiamo che nella sua intervista non vi sia un solo dato che giustifica le sue affermazioni».

