Sardegna: no all’agrivoltaico più grande d’Italia (1043 ettari)

In Sardegna no all’impianto agrivoltaico più grande d’Italia. Nell’isola dove ancora “fumano” le centrali a carbone – ormai uniche in Italia-, dove sempre più si produce energia dagli scarti del petrolio ma dove, paradossalmente, il problema sono le rinnovabili. Due impianti sono stati bocciati da una commissione ministeriale. Una notizia che smentisce tutti coloro – chi per ideologia, chi per interesse sulle energie fossili – che denunciano la colonizzazione energetica dell’Isola. Ad oggi nelle mani dell’industria fossile.

Ministero e Regione stoppano l’impianto agrivoltaico da 360 MW, il più grande d’Italia

La Commissione Nazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con il contributo della Regione Sardegna ha bocciato – con un parere negativo – all’impianto agrivoltaico Palmadula Solar da 360 MW di potenza e un sistema di accumulo da 82,5 MWh.

Una gran produzione di energia pulita prevista negli oltre 1.043 ettari nel Comune di Sassari. Ma sembra proprio che se ne farà a meno. Il motivo? «Giudicato incompatibile con le esigenze di tutela ambientale e della biodiversità – scrive in una nota la Regione Sardegna – Questo risultato conferma l’impegno determinato della Regione nel difendere il proprio territorio da interventi che potrebbero causare danni irreparabili all’ambiente, al paesaggio e ai valori culturali unici che caratterizzano la nostra isola».

In verità si tratta di pannelli amovibili che non emettono emissioni o disperdono veleno nel terreno o nell’aria. Un giudizio abbastanza azzardato come le parole dell’assessora, Rosanna Laconi: «Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo sostenibile che non comprometta le risorse naturali e identitarie della Sardegna». Vietate le rinnovabili, si continua però con carbone e petrolio e si investe sul gas.

Chiaro l’impatto paesaggistico, ma sulla tutela della biodiversità studi internazionali sono a favore degli impianti fotovoltaici

Vediamo più nel dettaglio la valutazione ambientale della commissione del ministero. «L’area interessata dall’impianto è caratterizzata da habitat naturali di alto valore ecologico, inclusi territori contigui a siti della Rete Natura 2000, fondamentali per la conservazione di specie protette e per il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico».

Si insiste sulla «significativa sottrazione di habitat naturali, compromettendo le connessioni ecologiche e incrementando il rischio di frammentazione ambientale» ma è pieno il mondo di impianti fotovoltaici con pacifica convivenza di animali.

Ma non è finita qui perché si denunciano: «Impatti cumulativi che avrebbero trasformato il territorio da agricolo a infrastrutturato, con gravi conseguenze per suolo, biodiversità e paesaggio».

Comprensibile, evidente e chiaro l’impatto sul paesaggio, ma non si capisce bene l’effetto negativo sul suolo e le conseguenze distruttive sulla biodiversità. Anzi in alcuni impianti si è registrata una ampia tutela. Si legge in alcuni studi internazionali, come il Solarparks – Gewinne für die Biodiversitä pubblicato dall’ Association of Energy Market Innovators. Uno dei tanti a favore della simbiosi tra crescita vegetale e produzione di energia.

Parere negativo anche per il progetto Guspini, le identiche motivazioni eppure lo scandalo sono gli impianti fossili

Ancora la Regione informa che «nella stessa riunione, è arrivato anche il parere negativo su un altro impianto agrivoltaico, denominato Guspini, proposto nel comune di Guspini in un’area di circa 80 ettari e per una potenza di 64,40 MW. Le ragioni del diniego, anche in questo caso, sono riconducibili a motivi di incompatibilità con aree di pregio naturale e culturale per il rischio che tale impianto potesse determinare un’alterazione del paesaggio rurale e impatti su aree protette e siti ad alta valenza ecologica». Anche qui: l’impatto paesaggistico è innegabile, ma quello ecologico ovvero come fonte di inquinamento non è credibile.

L’assessora Rosanna Laconi indossa abiti “verdi”. «La Sardegna non accetterà mai progetti che sacrificano il nostro territorio e la nostra biodiversità. Continueremo a vigilare su questi procedimenti, fornendo contributi decisivi per evidenziare le criticità e lavorando affinché lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga in piena armonia con i valori ambientali e culturali della Sardegna. Questo, ha concluso Laconi, è il nostro impegno per le generazioni future».

Non è proprio così, anzi è il contrario: la Sardegna ha fatto le fortune dei produttori di energia sporca, facendo incassare loto miliardi su miliardi. Ad oggi è la Regione la più sporca d’Italia. Senza nessuna tutela dei suoi cittadini, dell’inquinamento atmosferico e anche del paesaggio.

