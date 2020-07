Nei vigneti della cantina di Argiolas con il Segway

Sardegna, nei vigneti con il Segway. Succede nel Comune di Serdiana, un “turismo dolce” nella cantina Argiola, conosciuta nel mondo per i suoi vini.

Se il mezzo a due ruote ha cessato di esistere (leggi qui) dal punto di vista industriale, anche per la sua resistenza, vive ancora in diversi siti turistici. Ideale per zone fragili come i vigneti dove l’opzione a emissioni zero è quella più adatta alla visita tra i filari.

Il turismo enologico si sposa con la mobilità elettrica: da Argiolas al Lago di Garda

In questi giorni in tutta Italia si sono promosse le visite, le cene, gli eventi nelle aziende agricole vinicole che grazie al turismo enologico possono cercare di riprendere fiato dal crollo dei consumi fuori casa durante il lockdown e in questa difficile ripresa. L’uso di veicoli elettrici nel tour delle cantine è sempre più frequente, dal Lago di Garda alle campagne del Lambrusco nel modenese, ma nel caso di Argiolas sono proprio organizzate dalla cantina che dedica una sezione del suo sito Internet a promuovere questa forma di turismo.

In Segway tra i vigneti e gran finale sotto gli ulivi per degustare vino e cibo locale

Come leggiamo nelle pagine web di Argiolas la proposta è abbastanza articolata: “Con partenza dalla Cantina, potrete immergervi tra i vigneti e gli incantevoli paesaggi intorno a Serdiana. Dopo aver preso confidenza con il Segway, accompagnati da una nostra guida, percorrerete le strade di campagna che conducono ai vigneti Argiolas e verso lo stagno salato “Stani Saliu” dove, in alcuni periodi dell’anno, si possono ammirare i fenicotteri. Raggiungerete poi il nostro oliveto per un aperitivo in stile picnic con una selezione di due vini e prodotti tipici locali“. C’è attività fisica, osservazione della natura, conoscenza della cultura locale e degustazione di ottimi vini e prodotti locali. Il menù e ricco.

Informazioni e costi per il Segway tra i vigneti

Il pacchetto Segway costa 55 euro a persona (minimo 4 partecipanti) e dura circa due ore. il servizio viene offerto su prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Importante da sapere: in caso di maltempo l’escursione può essere annullata ed eventualmente recuperata in altra data. Il limite di peso è tra 45 e 115 kg, l’età minima e massima va dagli 11 ai 75 anni-. E’ necessario essere in grado di salire e scendere autonomamente dal segway. Per maggiori informazioni o per prenotare seguite le indicazioni al link.

