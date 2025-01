Sardegna: macché assalto, penultima per rinnovabili

Macché assalto e speculazione energetica, la Sardegna si muove a passo felpato verso gli obiettivi energetici del 2030. L’installazione di rinnovabili è lenta e fa indossare la maglia nera, insieme alla Puglia, all’isola. La denuncia è di Fimser, l’associazione italiana mediatori sociali energie rinnovabili – Sardegna.

L’associazione degli operatori del settore nega che vi sia un assalto di eolico e fotovoltaico: “La Sardegna è nelle ultime posizioni”

In questi mesi abbiamo documentato le numerose fake news sul tema rinnovabili in Sardegna, dove si è dovuto assistere a tre attentati contro gli impianti eolici e fotovoltaici. A cui si aggiungono una moratoria e una legge sulle aree idonee che hanno frenato e limiteranno l’avvio di nuovi impianti.

La denuncia è della Fimser, l’associazione nata in questi giorni che raggruppa gli operatori del settore delle energie rinnovabili, per arginare la campagna di discredito contro la transizione energetica.

«Siamo partiti dai documenti Terna per verificare se l’isola sta riuscendo a stare al passo con le normative europee e ministeriali e quanto è in ritardo sulla tabella di marcia della transizione energetica».

In un comunicato pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna si mettono insieme i numeri. «Il totale che resta da installare nei prossimi 5 anni è di 5.458 MW (5,4 GW). Solo 938 MW sono già stati installati tra il 2020 e il 2024». Un gran lavoro da fare.

«La Sardegna, nella classifica che delle regioni italiane che stanno al passo con la tabella di marcia green, ancora arranca nelle ultime posizioni».

Il report dell’associazione: solo la Puglia ha un passo più lento

Rilevante la frenata dell’ultimo anno secondo la Fimser. «Questo fardello ce lo ritroveremo nel 2025, perché ai 555 MW previsti per l’anno in corso, dovremo aggiungere i 192 non realizzati nel 2024».

Più indietro solo la Puglia a cui mancano 316 MW rispetto all’obiettivo fissato dall’Italia per ciascuna regione e secondo il target richiesto dall’Unione Europea.

La Sardegna non è sola in questo percorso rallentato, in diverse regioni italiane si assiste all’opposizione contro la transizione anche per l’agrivoltaico che consuma pochissimo suolo. Parlano i numero forniti da Fimser: Calabria (-163), la Basilicata (-128), l’Abruzzo (-88).

Gli operatori sardi sottolineano il movimento positivo di altre regioni. Come Lazio (+963 MW), Lombardia (+546), Veneto (+326).

L’assalto che non c’è. La Sardegna frenata dalla moratoria regionale

Il problema non è tanto il recupero del tempo perso, ma la possibilità di avviare una robusta transizione alle rinnovabili. Per gli operatori ha pesato la moratoria della Regione. E sul futuro pesano i limiti delle aree idonee.

«Se non ci si metterà al passo con il cronoprogramma – conclude la Fimser – entro il 2030 non si riuscirà ad installare e avere una potenza complessiva di 8.906 MW. In altre parole c’è il rischio di incappare nei poteri sostitutivi dello Stato, con possibile apertura di una procedura di infrazione, contro l’Italia».

Ci sono ben 700 milioni dedicati alle comunità energetiche, un investimento record in Italia, e ben venga. Ma non è semplice strutturare l’autoproduzione e autoconsumo in piccoli paesi e quartieri cittadini.

L’Emilia Romagna pur partita in anticipo – consta circa 120 progetti di comunità – ha dovuto rimandare i bandi per la complessità della materia. E può contare sul modello emiliano-romagnolo ovvero imprese, cooperative, associazioni con le “spalle larghe” – ne abbiamo scritto qui – che hanno più forza e risorse rispetto ai gruppi di cittadini, pur motivati.

