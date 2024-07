Sardegna: il prete che chiede lo stop all’eolico nella zona industriale

Sardegna e rinnovabili, nuovo capitolo con protagonista un prete. Papa Francesco ha deciso per una Città del Vaticano tutta alimentata dalle rinnovabili, un impianto agrivoltaiaco dove insieme a frutta e verdura si produce energia (leggi qui). A Marrubiu, provincia di Oristano, un prete chiede di fermare le pale dell’eolico.

E’ legittimo tanto rumore per due pale in una zona artigianale della Sardegna?

Don Alessandro Enna, nonostante Papa Francesco, si è appellato alla Chiesa sarda che, secondo lui, dovrebbe “esprimersi in modo più forte per tutelare una terra che è la nostra madre“, una presa di posizione contro “lo scempio in atto nella nostra isola, con quello che viene chiamato l’assalto eolico“.

Ci può stare la critica al progetto sulla “chiesa romanica minacciata da un gigantesco parco eolico, marchiato Erg“, anche se poi non si tratta neanche di nuovo impianto ma di un rinnovo (meno pale ma più alte) di un parco già esistente da anni.

Il punto che stona parecchio nel testo è questo: “A pochi metri dalla zona industriale di Marrubiu (PIP) è in fase di montaggio una gigantesca torre con gigantesche pale visibilissime a chi transita sulla 131“.

Ma che valore paesaggistico può avere una zona industriale dove abitualmente si costruiscono dei capannoni e si fanno lavorazioni con materie prime con criticità ambientali? Altro che scempio, si dovrebbe benedire una tecnologia pulita che sostituisce idrocarburi e altre sostanze inquinanti per la salute umana.

Caro don Alessandro, ma il Papa?

Abbiamo contattato il sacerdote e chiesto il motivo che lo ha spinto a scrivere un articolo dal titolo: “Assalto eolico” anche a Marrubiu: un problema da non sottovalutare. (le virgolette le ha aggiunte dopo la nostra telefonata).

Si è giustificato con “ma si tratta di un corpo estraneo“. Estraneo quanto si vuole ma non emette gas nocivi per il clima e per la salute umana rispetto all’energia da fonti fossili.

Eppure nell’articolo il sacerdote scrive: “Personalmente sono a favore delle cosiddette energie alternative. Si impone, però una seria riflessione sulle modalità con una sapiente valutazione dei pro e dei contro“.

Una storia che parte nel lontano 2011

Siamo andati a vedere nel sito della Regione la storia di questo impianto. Risale al 2011 (sono passati ben 15 anni) con la presentazione alla Regione della richiesta di Via (valutazione di impatto ambientale”.

Ecco di cosa si tratta: “Realizzazione di un impianto eolico costituito da due aerogeneratori di potenza pari a 2.250 kW, per complessivi 4,5 MW, sito nell’area del Piano Insediamenti Produttivi (PIP) del comune di Marrubiu, a circa 2 km dal centro abitato“.

Più nel dettaglio: “Gli aerogeneratori proposti hanno altezza al mozzo pari a 79 metri, con diametro del rotore di 88 metri e altezza massima (apice pala) pari a 123 metri“.

Non bisogna fare neanche grandi lavori vista “la presenza di una linea in Media Tensione (MT) nelle vicinanze degli aerogeneratori“.

Niente di così impattante visto che pure i contrari a quella che viene definita invasione dell’eolico ripetono e sottolineano di non essere contrari alle rinnovabili ma solo di volerle inserite in contesti adeguati. Se non lo è un’area industriale?

Vade retro eolico

Insomma il sacerdote è chiaramente influenzato da un contesto di demonizzazione contro l’eolico dove convivono critiche legittime a una disinformazione totale sull’impatto e i benefici delle rinnovabili. Come dimostra questa incredibile storia poco allineata con il Laudato si’ di Papa Francesco.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico