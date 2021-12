Sardegna green: fotovoltaico per Smeraldina e Argiolas

Sardegna green: Acqua Smeraldina e Cantine Argiolas investono nel fotovoltaico per abbattere i consumi e l’impatto ambientale della produzione.

Sardegna green: 805 moduli per la Cantina vinicola

I pannelli scelti sono di LG Electronics. Argiolas, è una delle cantine più famose della Sardegna I processi di imbottigliamento, vinificazione e conservazione richiedono l’utilizzo di grandi quantità di energia. È stato così deciso di sostituire il vecchio impianto fotovoltaico, che stava producendo circa l’80% in meno di energia rispetto ad uno nuovo. Sono stati installati 805 moduli da 375WP della serie NeON H di LG per un totale di 400Wp. L’impianto è stato installato ad agosto, per cui ancora non è possibile quantificare in maniera esatta i benefici ottenuti in termini di risparmio energetico. Ad oggi, comunque, l’impianto ha prodotto il 100% di energia per l’autoconsumo con un risparmio in bolletta del 35%. Secondo le stime preliminari, l’impianto consentirà una copertura del fabbisogno energetico di circa il 35% nei mesi di massimo rendimento. La resa annua stimata è di 1.470 kWh/kWp.

Per Smeraldina resa annua stimata in 1.370 kWh/kWp

L’Acqua Smeraldina è invece un’azienda produttrice di acque fondata nel 1985. Oggi vanta una distribuzione sui principali mercati internazionali come Europa, USA, Arabia Saudita e Cina. L’impianto scelto è composto da 950 moduli fotovoltaici della serie LG NeON 2 Black da 365WP per un totale di 350 kWp. L’impianto, installato tra marzo e maggio 2021, produce un autoconsumo del 95% mentre il restante 5% viene immesso in rete (principalmente la domenica) con una riduzione in bolletta del 25%. L’impianto installato consente, inoltre, una copertura del fabbisogno energetico di circa il 35% nei mesi di massimo rendimento. La resa annua stimata è di 1.370 kWh/kWp, tenendo conto che metà impianto ha un’esposizione non ottimale.

