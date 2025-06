Sardegna: eventi pro e contro rinnovabili

La Sardegna è diventata un campo di battaglia tra favorevoli e contrari alle rinnovabili. Nei mesi scorsi il palcoscenico era dominato da chi ostacola pale e pannelli e non sono mancati episodi più che spiacevoli, oltre tre attentati anche azioni per disturbare e impedire gli incontri degli “avversari”; ora prendono voce e destano attenzione i favorevoli alla transizione energetica. Il 28 giugno ci sarà l’incontro per la Sardegna 100% rinnovabile, il 2 luglio via all’evento di Comitadu pro sa Nurra.

A Sassari il 28 giugno la Sardegna 100% rinnovabile

L’appuntamento è fissato a Sassari, per gli interessati al Teatro Chiesa dei Cappuccini, il 28 Giugno alle 11. Chiaro il tema dell’incontro: «La Sardegna ha un’occasione storica: diventare un modello di transizione energetica, abbandonando il gas e puntando sulle energie rinnovabili per ridurre emissioni, costi e dipendenza energetica. L’evento pubblico è aperto a cittadini e istituzioni insieme a docenti universitari, esperti del settore e rappresentanti locali. Un momento di confronto aperto, costruttivo e basato su dati scientifici, per rispondere alla domanda: la Sardegna può davvero diventare 100% rinnovabile?».

L’iniziativa è promossa da Sardi per le Rinnovabili e FIMSER. Questi i relatori: Maurizio Delfanti, Arturo Lorenzoni, Leonardo Becchetti, Giorgio Querzoli, Michele Pigliaru, Paolo Rocco Viscontini, Fernando Codonesu, Daniele Ascioti e Costantino Deperu.

Ancora a Sassari, ma il 2 luglio e con il Comitadu pro sa Nurra

Il 2 luglio alle 18, sempre a Sassari, appuntamento all’Auditorium Ex-Ma di via Zanfarino 61, con il Comitadu pro sa Nurra. Chiaro anche qui il tema e la posizione sulla transizione. “Nurra: terra a perdere? Cosa sta succedendo nella nostra terra?”.

«Tra falsa transizione verde, speculazione energetica e desertificazione agricola, la Nurra rischia di diventare terra di conquista per i nuovi feudatari industriali. È il momento di dire NO allo sfruttamento e SÌ alla difesa del nostro territorio!». Toni alti che peccato non si sentano contro le centrali a carbone o il progetto di metanodoto.

Intervengono Maria Grazia Demontis – La colonizzazione energetica della Sardegna, Piero Atzori – La geografia dell’assalto energetico, Antonio Farris – L’agricoltura nella Nurra e le sue prospettive, Lorenzo Scano – Desertificazione ed economia della Nurra, Claudia Zuncheddu e Domenico Scanu – I costi nascosti della produzione di energia da fonti rinnovabili.

