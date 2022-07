Sardegna: e-vacanze e ricariche gratis

Un agosto elettrico? In Sardegna si moltiplicano le offerte di e-vacanze, e si trovano anche le ricariche gratis. La scelta è molto ampia: dal nord al sud, isole comprese. Vediamo alcune oppurtunità in barca a vela ed e-mountain bike. E le ricariche gratis offerte da un campeggio.

Veleggiare con la vela a emissioni zero

In teoria la barca a vela dovrebbe essere sostenibile, ma non è così. Il motore è obbligatorio per le manovre in porto e in diverse situazioni con poco vento, senza dimenticare i servizi di bordo da nutrire con tanta energia. C’è da decarbonizzare anche la vela. Lo fa Mathias Andreas Reiter, velista di origine tedesca con base in Sardegna.

Lo abbiamo conosciuto quattro anni fa (leggi qui) e in questo intervallo di tempo ha investito per migliorare la dotazione sostenibile ed elettrica della barca. E non solo. “Ho un motore elettrico da 30 kW, ma anche il tender ha un piccolo motore elettrico da 1 kW anche se agli ospiti consiglio di andare a remi“.

L’offerta si completa anche a terra: “Da due anni usiamo un furgoncino elettrico per tutte le cose da fare in città quando non è possibile usare la bici, inoltre accompagno i clienti in aeroporto“. Tutto a emissioni zero e se possibile con energia pulita e prodotta a bordo: “L’eolico con due pale Silent da 400 watt l’una e 2 pannelli da 300 watt“.

Vela a emissioni zero e caccia alla plastica

Questa la dotazione tecnologica, ma cosa offre Ichnusa Charter? Escursioni di più giorni lungo le coste della Sardegna: in particolare verso mete turistiche come Carloforte, Villasimius Porto Corallo. Oltre navigare, nuotare, vivere la natura senza puzza e rumore di motore termico? “Gli ospiti partecipano alle manovre, un percorso pedagogico con adozione di uno stile di vita ecologico – spiega Mathias-. Si differenziano i rifiuti e si diventa cacciatori di plastica in mare. Non è un servizio a cinque stelle e si partecipa ai lavori in cucina e alle pulizie“.

Pedalare elettrico tra spiagge e i fenicotteri rosa

Un anno d’oro per il turismo in Sardegna come ci conferma Laura Zazzara che da anni organizza e propone tour in elettrico. “Lavoro tanto anche con i croceristi. Quest’anno abbiamo addirittura più richieste del 2019“. Si pedala elettricamente e alla grande con Scopri Cagliari.

Cosa propone Laura? “Ci sono tre itinerari principali“. Uno parte dal centro di Cagliari, attraversa la pista ciclabile sul porto, sino alla spiaggia del Poetto, passando accanto alle ex saline di Stato con lo spettacolo naturalistico offerto dai fenicotteri rosa presenti in città tutto l’anno. C’è poi l’itinerario tra spiagge e torri e quello dedicato alla scoperta del centro storico.

E-boats al Golfo di Cagliari e il car sharing elettrico

Alle crociere in barca a vela a Cagliari si somma il servizio di noleggio di barche elettriche con E-boats Sardinia. Si tratta di barche con autonomia di circa 8 ore che possono ospitare fino a 7 passeggeri incluso il conducente. La proposta? L’imbarco è nel Porticciolo di Marina Piccola dove si trova la base di noleggio da cui parte per i diversi itinerari consigliati dalla società che permettono di conoscere dei tratti incantevoli della costa cagliaritana.

Cagliari è una città innovativa – qui quasi trent’anni fa sono nate le prime applicazioni per il web di livello internazionale – sul fronte elettrico. Ci sono alcuni autobus elettrici e un servizio di sharing offerto dall’operatore Play Car che offre 15 auto elettriche, le bici e i monopattini per attraversare a emissioni zero la città. “Abbiamo sei Zoe, tre Leaf, due Kangoo e quattro Opel Corsa“, spiega il Ceo Fabio Mereu che gestisce flotte di e-car anche a Livorno e Mantova.

Pedalare in elettrico tra mare e montagna

Alberto Nani, veneto di Vicenza ma ormai sardo d’adozione, con la sua Active Holiday Sardinia si è specializzato in tour anche settimanali su itinerari mare montagna con le e-bike, e-mountain bike. Siamo in provincia di Nuoro tra Dorgali e Cala Gonone. “Nonostante questo continuo clima di incertezza tra guerre, pandemia, inflazione si vede proprio che le persone hanno la necessità di uscire e fare attività all’aria aperta. Quest’anno ho cominciato a lavorare da prima di Pasqua con grande soddisfazione dei clienti. I tour in E-bike ti consentono di vedere i punti più belli e suggestivi del territorio della costa di Cala Gonone e delle montagne del Supramonte potendo fare tanti chilometri in poco tempo ma in modo facile e divertente“.

A poco distanza si scopre un’altra realtà a emissioni zero che in questo mese ha organizzato eventi ad alto coefficiente di natura come il Full Moon Bike Party. Pedalata con la luna piena all’interno dell’oasi di Biderosa, un’area a numero chiuso. La società si chiama Let’s Bike Sardinia e li abbiamo incontrato anni fa (leggi qui). “L’e-bike ci permette di fare cose che le due ruote tradizionali non garantiscono. Sono una genialità – dicono i due soci Pietro e Stefano – e permettono di percorrere in una giornata le spiagge di Bidderosa, Berchidda, Capo Comino e Santa Lucia. Una dopo l’altra in un percorso lungo 28 chilometri”. Escursioni democratiche, anche per chi vuole o deve andare lento.

In Golf Car al parco di Alghero e ricarica gratis (ogni tre giorni) in campeggio

Dalla costa orientale di Cala Gonone a quella occidentale di Alghero. La cittadina dove si parla il catalano ed è presente il Parco di Porto Conte. Qui la società Escursi offre un’ escursione guidata per famiglie e gruppi a bordo di golf car elettriche a quattro posti all’interno della riserva faunistica di Prigionette.

E nel percorso che va da Tramariglio a Capo Caccia, vietato alle auto termiche dal 2023. I circa 4 chilometri saranno percorribili solo da veicoli elettrici: auto, bus ed e-bike che si potranno noleggiare come ha detto il direttore del Parco Marco Mariani.

Sempre nel territorio algherese si scopre una buona opportunità, ma per chi viaggia con auto elettrica: il campeggio Torre del Porticciolo garantisce il servizio di ricarica. E con un’offerta interessante: “Siamo il primo Villaggio vacanze in Sardegna ad essere scelto da Tesla per l’installazione di 2 Charger da 22 Kw. Soggiorna presso la nostra struttura: dopo 3 giorni di soggiorno, 1 ricarica è gratis“. Ottima soluzione.

