Sardegna d’autunno in e-bike: Margherita tour dal 16 al 18 ottobre

Il tour Margherita per scoprire la Sardegna di bassa stagione, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, con le bici elettriche. Si tratta di percorsi giornalieri da 60 chilometri lungo vie ciclabili che attraversano spiagge incontaminate, ogni giorno ci sarà il tempo per un bagno, lagune e stagni popolati da fenicotteri.

La proposta è dell’operatore Sardinia Biking che punta sul cicloturismo per allungare la stagione. Per chi può e per chi ama primavera ed autunno la vacanza risulta più gradevole visto che in Sardegna dopo l’estate diminuisce considerevolmente il traffico.

Margherita tour per destagionalizzare i flussi turistici

La parola d’ordine del cicloturismo è distribuire i flussi turistici su un più vasto arco temporale. “In Sardegna ci sono due primavere: una è la primavera e l’altra è l’autunno, quando col clima nuovamente fresco tutto si tinge nuovamente di verde”.

Sono parole di un viaggiatore dell’Ottocento citate dall’operatore turistico che sottolinea: “È trascorso un secolo e poco più ma ogni anno la natura continua a fare il suo ottimo lavoro, rendendo il territorio dell’isola ideale per il cicloturismo”.

Con le e-bike le lunghe escursioni nei sentieri naturali sono per tutti

Una pedalata per tutti, lo sottolineano da Sardinia Biking: “Oggi il cicloturismo è per tutti, anche per chi non va mai in bici nel resto dell’anno e per le famiglie, grazie allo sviluppo delle bici elettriche, sulle quali si pedala con un aiuto del motore, che può essere regolato di intensità a seconda delle esigenze”.

Il Margherita tour è una vacanza in mountain bike: “Nelle più belle località del sud-ovest dell’isola, in programma per la metà di ottobre, da venerdì 16 a domenica 18, e che si avvale di un servizio di noleggio e assistenza di bici elettriche, al servizio di chi non ha una bici propria o comunque vuole arrivare in Sardegna senza portarsi la propria”.

Tappe giornaliere da 60 chilometri

Con tappe giornaliere di circa 60 km e poco dislivello è prevista la visita di aree di grande pregio ambientale come spiagge dove ogni giorno ci sarà il tempo anche per un bagno, lagune e stagni popolati da fenicotteri e da altre specie animali: “Si pedalerà su piste ciclabili costruite di recente e i percorsi sono scorrevoli, senza particolari difficoltà tecniche, alla portata di tutte e tutti anche se poco o per nulla allenati. Merito delle mountain bike elettriche e dal mezzo di supporto che segue il gruppo e interviene in caso di necessità”.

Informazioni e prenotazioni su Margherita tour

Per chi si iscrive entro agosto la quota è ridotta e per chi arriva dalla Penisola o dall’estero l’organizzazione si avvale dell’assistenza di un tour operator Per le informazioni: cliccare sul link o scrivere a margherita@sardiniabiking.it. Questi i recapiti telefonici: 349.006.21.69 – 339.406.92.14

