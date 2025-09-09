Sardegna, attentato contro una Cer: 5mila pannelli a fuoco

Quarto attentato in pochi mesi in Sardegna contro un impianto di rinnovabili. Questa volta si è passato il segno: a fuoco 5mila pannelli di una comunità energetica promossa da imprenditori locali in un’area industriale. Anzi: una ex cava abbandonata a fianco di una blocchiera sotto sequestro da tempo. Gli attentatori non hanno colpito le multinazionali, bensì imprese, amministrazioni e associazioni locali. Un atto frutto di uno stillicidio quotidiano di notizie false sulle rinnovabili. Abbiamo parlato con l’ingegnere Alessandro Canu, responsabile dei lavori in di permitting della Cer distrutta.

A fuoco il lavoro delle imprese del territorio

L’ingegner Canu conferma la natura dolosa dell’attentato: «E’ successo verso le 2,30 della notte. Nonostante l’illuminazione e le telecamere non si sono fermati». Colpita a morte la Comunità energetica rinnovabile Valle del Coghinas, sede nel Comune di Viddalba in provincia di Sassari, ma che interessa 11 comuni. Un impianto di 3 ettari che si estende tra le macerie di una cava, finanziato con i fondi del Pnrr. Ma attenzione: la società è senza scopo di lucro, mette insieme produttori e consumatori e i guadagni possono essere utilizzati fino al 55% per interventi sociali: «Si stava iniziando a ragionare su investimenti su verde pubblico, le aree archeologiche...».

C’è un ex assessore regionale che recentemente ha detto: «In Sardegna sta avvenendo un genocidio, parola che mette insieme la terra e le persone». Le ha pronunciate senza vergogna e senza sprezzo del ridicolo Maria Antonietta Mongiu, oggi tra i seguaci di Renato Soru. Sono affermazioni come queste che rendono torbido il confronto pubblico sulle rinnovabili.

Fino a fare opposizione contro gli impianti nei terreni contaminati delle zone industriali (leggi). E’ il caso dell’impianto della comunità energetica: «Si passa da una depressione minima di sei metri fino a 15. Abbiamo schermato tutto – ci spiega l’ingegner Canu – con essenze autoctone per rendere invisibile dall’esterno l’impianto. Si tratta di una vera e propria opera di riqualificazione». Senza parole.

Un clima d’odio anche contro la Cer, intervento per l’economia locale

Il senso della comunità energetica è quella di «avere ricadute sul territorio per i cittadini e le imprese del territorio». Insomma c’è da far pagare meno l’energia ai residenti grazie all’auto produzione e consumo.

I benefici sono tutti interni all’area, ma anche qui è soffiato il vento contrario. Conosciamo quello regionale;, ma si può arrivare ad impedire pure una struttura a beneficio della comunità locale? «Sappiamo che il progetto non è gradito a tutti nonostante il coinvolgimento delle aziende del posto e aspettavamo tante altre adesioni. Hanno aderito alla Comunità anche amministrazioni comunali». Eppure si è arrivati ancora una volta alla violenza, anche senza multinazionali.

