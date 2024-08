In Sardegna primo attentato anti-eolico. “Hanno svitato i bulloni nel bordo della torre eolica, il nostro manutentore si è accorto e abbiamo informato la società che ha avvisato le autorità“. Per fortuna nessun danno grave, come ci confermano dalla società Energreen. Ma è inquietante questo attentato/sabotaggio.

E’ successo ieri nell’isola dove da mesi è in atto una violenta campagna di demonizzazione delle rinnovabili. Così violenta che abbiamo contatto decine e decine di incitazioni ad attentati ed azioni violenze. Puro terrorismo.

La reazione della società in un post su Facebook: “Buoni si, fessi no”

Edoardo Melis, titolare della società che cura la manutenzione del parco eolico, uno dei tanti che curano in tutta l’isola, che si trova in provincia di Nuoro, in Barbagia più precisamente, si è stancato di mesi di attacchi.

E dopo il sabotaggio ha scritto un post su Facebook: “Buoni si ma fessi no. Vorrei fare presente che la guerra mediatica e la disinformazione portata avanti dalla prima testata giornalistica regionale ed i suoi editori sta generando una serie di azioni incontrollate da parte della popolazione“.

Questo l’attacco poi la presentazione. “Siamo una piccola azienda che opera in tutta la Sardegna da circa 10 anni nel settore delle rinnovabili. Nell’ultimo periodo nel bene ma soprattutto nel male si è parlato tanto del nostro settore, ma quanto accaduto oggi è assurdo“.

Attentato alla sicurezza: “Poteva mettere a rischio delle vite umane”

Ecco la cronaca: “Un nostro operatore si è recato in un impianto eolico per un controllo di routine, al suo arrivo ha trovato i dadi a base della torre completamente svitati e sparsi, la cui funzione è quella di tenere in sicurezza la torre ancorata al plinto.

Il suddetto atto vandalico, con l’arrivo del forte vento, poteva causare dei danni e o incidenti enormi mettendo in pericolo la vita dei nostri operatori oppure anche di un semplice passante“.

Roba da matti e da perseguire. “Protestare o non essere d’accordo sul come le seguenti fonti vengano gestite è lecito, esprimere il proprio disappunto in modo civile è lecito, ma nel momento in cui si mette a rischio la vita delle persone tutto ciò non è più tollerabile e non si può stare in silenzio davanti a certe azioni”.

“Azioni alimentate – conclude Melis – da chi, a detta di tanti, porta avanti una guerra non per il bene della Sardegna ma per i propri interessi, soprattutto economici“.

Nei social un pieno di violenti che incitano a compiere attentati

Nonostante la gravità della situazione i leoni da tastiera commentano anche sotto il post dell’imprenditore. Come tale Franco Dessì, uno de tanti, che incita alla violenza: “La pazienza sta finendo e se la protesta non viene ascoltata perché sembra che le parole non abbiano più efficacia !!”

Ma basta farsi un giro in rete e nei gruppi social dei Comitati no eolico della Sardegna per leggere messaggi che inneggiano all’attentato. Tale Anna Anna: “Corsica!!!!”. E’ il richiamo a una fake news, ne abbiamo scritto qui, su un fantomatico attentato del Fronte di liberazione corso contro un parco eolico. Un falso confezionato per esaltare persone che poi fanno propaganda violenta. Esemplare questo Tonino Manca che nelle settimane scorse così ha commentato: “Basta un po di dinamite”.

La società: “Diamo lavoro a 25 persone”

La Energreen ha risposto telefonicamente a Vaielettrico confermando tutto quello scritto nel post. “Noi facciamo manutenzione, abbiamo avvisato la società proprietaria ed esteso i controlli a tutte le pale. Per fortuna era l’unica, anche se abbiamo sentito, ma non abbiamo conferme, di altri atti di questo genere in altri parchi eolici“.

Eppure è milioni di anni luce distante l’impatto ecologico delle rinnovabili rispetto alle fonti fossili. Oltre il dato ambientale si accusano le società di prendere e non lasciare niente in Sardegna. Eppure solo questa piccola società crea occupazione: “Diamo lavoro a circa 25 persone“.

E nessuno impedisce ai cittadini con associazioni e piccole imprese del territorio di mettersi insieme per autoprodurre e condividere l’energia pulita. In Emilia-Romagna, per esempio, hanno costituito oltre 120 comunità energetiche.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –