Sardegna: ai Comuni 70 milioni in pannelli e batterie

La Regione Sardegna dopo aver assegnato più di 80 milioni a 5300 famiglie per realizzare altrettanti impianti fotovoltaici domestici, ne ha stanziato 70 per i Comuni sopra i 20mila abitanti. Un bando, scade il 23 novembre 2026, che prevede contributi fino al 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione degli impianti più sistemi di accumulo e le opere accessorie necessarie.

Il primo bando da 14 milioni

Il primo bando, quello del 2026, mette a disposizione, 14 milioni a cui seguono le risorse già stanziate per le annualità 2027 e 2028 per arrivare a 69,8 milioni. Il principio è produrre e consumare localmente. «Gli impianti finanziati dovranno infatti essere dimensionati sulla base dei consumi reali delle utenze comunali e garantire una quota minima di autoconsumo pari al 70 per cento dell’energia prodotta. L’obiettivo è favorire il massimo utilizzo locale dell’energia generata, limitando le immissioni in rete e aumentando l’efficienza complessiva degli interventi».

Le domande saranno valutate attraverso una procedura comparativa che premierà il livello di progettazione raggiunto, in particolare le percentuali di autoconsumo superiori alla soglia minima prevista e l’efficienza economica degli investimenti. Sono inoltre previste specifiche premialità per gli enti che non abbiano beneficiato di analoghe misure di sostegno negli ultimi anni. È previsto un maggior punteggio in relazione all’entità di un eventuale cofinanziamento da parte del Comune.

Avviso – Entità del finanziamento

Comuni con meno di 100.000 abitanti

Importo minimo: € 500.000,00

Importo massimo: € 3.000.000,00

Comuni con più di 100.000 abitanti

Importo minimo: € 500.000,00

Importo massimo: € 5.000.000,00

Si finanziano le colonnine con il fotovoltaico?

Nell’avviso si legge che sono finanziabili le «soluzioni tecniche e tecnologiche in grado di ridurre la quota di energia autoprodotta ed immessa nella rete di distribuzione nazionale anche mediante la connessione di più edifici/utenze nella disponibilità del medesimo Comune richiedente, nella misura massima del 30% rispetto alla somma dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b)».

Le colonnine di ricarica per la flotta elettrica del Comune permettono di massimizzare il consumo locale in particolare con la tecnologia V2- Vehicle‑to‑X ovvero la capacità di un veicolo elettrico di restituire energia invece di solo assorbirla. Questa opportunità però non è esplicitata nel bando, ma in numerosi bandi nazionali – dal conto termico all’agrivoltaico – è permessa.

Nella presentazione dei bandi l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu: «Con questa iniziativa vogliamo mettere i Comuni nelle condizioni di produrre e utilizzare direttamente l’energia di cui hanno bisogno, riducendo in maniera concreta e strutturale la spesa corrente per l’approvvigionamento elettrico. La scelta di concentrare le prime risorse sui principali centri urbani dell’Isola – evidenzia l’assessore – nasce dalla volontà di massimizzare l’impatto degli investimenti pubblici. I grandi Comuni sono caratterizzati da consumi energetici particolarmente elevati e possiedono un potenziale significativo in termini di risparmio economico, riduzione delle emissioni e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico». Restano la gran parte dei Comuni sardi con popolazione sotto i 20mila residenti. Il link all’avviso pubblico.

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