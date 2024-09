Sardegna: a fuoco migliaia di pannelli. E siamo a tre attentati

In Sardegna a fuoco oltre 2000 pannelli fotovoltaici della società polacca Greenvolt Power. E’ il terzo attentato in pochi giorni contro impianti di rinnovabili. Prima hanno svitato i bulloni di una pala, poi lanciato le molotov contro una seconda e infine la notte scorsa l’incendio. Una escalation di fuoco prevedibile visti i numerosi incitamenti dinamitardi che si leggono nei social e non sono stati neanche censurati.

La cronaca del terzo attentato

Siamo a Tuili. Paese di 900 abitanti, in continuo calo demografico, nella provincia Sud Sardegna. Nella regione storica della Marmilla.

L’attentato incendiario si è verificato nella notte tra il 9 e il 10 settembre quando è stato appiccato fuoco a circa 2mila pannelli fotovoltaici accatastati in un terreno privato alla periferia del paese.

Pannelli della multinazionale polacca Greenvolt Power

I pannelli erano pronti per essere installati nei due impianti previsti nella campagne di Tuili. Un impianto piccolo visto che la produzione prevista è di circa un megawatt. La società Sfele è stata incaricata dell’installazione dei dispositivi dalla Greenvolt Power, una multinazionale polacca che aveva acquistato il terreno.

Una notizia positiva: forse chi ha dato fuoco potrebbe essere stato ripreso dall’impianto di videosorveglianza. «Un fatto inquietante – commento del sindaco Andrea Locci, riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna –. La nostra è una comunità pacifica e laboriosa che non ha mai dato segni di intolleranza». Questi i dati di cronaca.

Incitare e minimizzare. Persone nutrite dalla disinformazione

Da mesi leggiamo gli slogan di persone esaltate che incitano alla “dinamite”, agli attentati, al passare dalla parola all’azione. Chiedono di imitare i cugini corsi, una balla e una fake news visto che il fronte di liberazione corso non ha rivendicato attentati contro i parchi rinnovabili (leggi).

Ma peggio ancora è la minimizzazione continua. In particolare sui bulloni svitati si è esercitata una inopportuna e gravissima ironia che apriva le porta agli attentati successivi.

Questa ondata di violenza è nutrita da campagne a base di fake news di bassa fattura che convincono i tanti ignoranti impegnati da mattina a sera nella demonizzazione.

Chiaro che chi non ha strumenti culturali adeguati e legge ogni santo giorno di foreste abbattute, di strade cancellate ma anche di rotonde distrutte, di strage di animali, di surriscaldamento del terreno, di inquinamento acustico delle palle, di voragini gigantesche, di consumo spropositato del suolo.

Una mare di balle che inquinano menti convinte di subire una devastazione ambientale senza limiti.

Fermare i violenti e chi semina odio

E ora che intervengano i partiti politici con parole chiare di condanna e senza inseguire il consenso elettorale, è ora che intervenga la polizia postale per individuare chi semina l’odio e incita alla bomba, è ora che intervenga Facebook per cancellare le troppe fake news che inquinano il dibattito.

