Sanpellegrino viaggia in elettrico con MAN

Due nuovi camion elettrici MAN eTGX entrano nella flotta del gruppo logistico Koiné tra Bergamo e Milano, destinati ai trasporti della storica acqua Sanpellegrino. L’operazione rappresenta il primo passo di un piano green ben più ampio.

Koiné stima l’arrivo di 50 nuovi mezzi elettrici nei prossimi anni, con l’obiettivo di elettrificare un terzo della flotta entro il 2028. Un investimento che si accompagna alla costruzione di un impianto fotovoltaico da 5 MW nel nuovo hub di Levate, pensato per alimentare direttamente i mezzi pesanti a batteria.

I primi due MAN eTGX saranno utilizzati sulle tratte tra gli stabilimenti di produzione Sanpellegrino e i depositi di Madone e Levate, per un totale di circa 250.000 km l’anno. Un percorso progettato in modo da sfruttare al meglio tempi di ricarica e autonomia. Un aspetto cruciale quando si parla di trasporto pesante elettrico in Italia, dove le infrastrutture ad alta potenza per i camion sono ancora in fase di sviluppo.

La flotta Koinè accelera sull’elettrico

Koiné è uno dei player logistici più rilevanti a livello europeo, con quasi 1.000 veicoli in circolazione. L’ingresso dei primi eTGX – modello dedicato al lungo raggio – segna l’avvio di una trasformazione strutturale della flotta. L’azienda sottolinea come la sostenibilità operativa sia ormai parte integrante del posizionamento di Koiné e non più solo un obiettivo strategico.

Il riferimento diretto ai clienti italiani, come il Gruppo Sanpellegrino, mostra come la domanda di trasporto a basse emissioni non arrivi soltanto da normative europee ma anche dalle filiere produttive locali, sempre più attente alla tracciabilità delle emissioni.

Altro elemento significativo del progetto green di Koiné è l’investimento sull’ impianto solare integrato nel nuovo centro logistico di Levate. Un’infrastruttura – supportata dalle soluzioni di ricarica di Moon Power Italia – che dovrà consentire all’azienda di produrre internamente una quota rilevante dell’energia necessaria per ricaricare gli eTGX, riducendo così la dipendenza dalla rete elettrica e garantendo un approvvigionamento più stabile e sostenibile.

MAN, affidabilità elettrica per il lungo raggio

Lato costruttore, con questa operazione MAN segna un’altra tappa del proprio percorso verso una logistica a zero emissioni. L’azienda evidenzia come i veicoli combinino “tecnologia avanzata, sicurezza e ridotto impatto ambientale”, elementi fondamentali per convincere i grandi operatori a compiere il salto verso l’elettrificazione.

Per l’Italia, dove gli eTGX sono arrivati a partire da quest’anno, la presenza crescente di questi modelli lascia intravedere un progressivo consolidamento del trasporto elettrico anche nel lungo raggio, pur con le incognite infrastrutturali ancora aperte.

Decarbonizzazione, leva di competitività

Infine, anche un brand iconico come Sanpellegrino sottolinea come rendere più “pulite” le tratte tra stabilimenti e centri distributivi significa allinearsi agli standard richiesti dalla grande distribuzione e dai mercati internazionali, in cui la decarbonizzazione della logistica è ormai parte integrante delle strategie industriali europee.