Sandero contro Tesla M3: indovinate chi fanno vincere…



















Sandero contro Tesla M3: un lettore ci segnala un insolito confronto sui consumi in un lungo viaggio da Bari a Torino, con vincitore… Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Sandero contro Tesla M3, su un viaggio Torino-Bari

“G entile Vaielettrico, Vi voglio segnalare l’ennesimo video fuorviante sull’elettrico messo in onda su YouTube. Si è fatto un paragone tra una Dacia Sandero GPL e una Tesla Model 3. Tra un’auto di 300 cv e 4,7 metri ed un’altra di 4 metri e poco più di 100 cv per fare un viaggio di mille km da Bari a Torino. Insomma, come se si fosse paragonata una Bmw Serie 3 e una Sandero GPL. Durante il video, non si fa alcun cenno sul confort di guida, infine si omette di dire quello che sanno tutti viaggiando in elettrico. La convenienza non sta nei viaggi lunghi, ma nei tragitti casa-lavoro per chi ha la possibilità di caricare a casa. Un saluto“. Marco di Paola entile Vaielettrico, Vi voglio segnalaresull’elettrico messo in onda su YouTube. Si è fatto un paragone tra unae unaTra un’auto died un’altra diper fare un viaggio di mille km. Insomma, come se si fosse paragonata unaDurante il video, non si fa alcun cenno sul confort di guida, infine si omette di dire quello che sanno tutti viaggiando in elettrico. La convenienza non sta nei viaggi lunghi, maper chi ha la possibilità di caricare a casa. Un saluto“.

Parlar male dell’elettrico è uno sport nazionale…

Risposta . Un fatto è certo: parlare male dell’elettrico frutta un sacco di visualizzazioni sui social. E non a caso fioriscono a centinaia video e articoli che tendono a dimostrare quello che racconta il video in questione.Che effettivamente confronta le mele con le pere. E impiega un sacco di tempo per uscire dall’autostrada alla ricerca dei Supercharger Tesla. Quando si potrebbe benissimo ricaricare dentro autostrada nelle Free to X (più care, però). Chissà perché poi il confronto nella spesa finale (78 euro con l’auto a GPL contro gli 85 con la Tesla) viene fatto su tragitti diversi. All’andata 1.012 km. Al ritorno, in Sandero, 977 km. E poi, come scrive correttamente Paolo, sono due macchine ben diverse per prestazioni, comfort di guida, dimensioni, peso…Di che parliamo?