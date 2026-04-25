Sanchez o Meloni, chi ha la ricetta giusta per la crisi energetica?

Spagna, dice, ha chiaro il cammino: elettrificazione, energie rinnovabili e autonomia energetica. “Staccarci dai combustibili fossili non è solo una scommessa climatica: è anche una scommessa sulla nostra sovranità e sulla nostra competitività. E questa trasformazione richiede più investimenti in interconnessioni e in decarbonizzazione”, ha detto.

La strategia della nostra premier la conosciamo. È ispirata in gran parte dal n.1 dell’Eni,, e continua a puntare sull’. Sanchez è su una linea opposta e l’ha ribadito al vertice europeo di Cipro. Un sunto del suo discorsosu X odel suo governo. LaSanchez ha ricordato che, dall’inizio della guerra, in Europa il costo dell’importazione di combustibili fossili è aumentato di. Sostenendo la necessità misure comuni per affrontare la crisi e proteggere i più vulnerabili, le imprese, gli agricoltori e gli allevatori, esposti all’aumento dei prezzi dei fertilizzanti.