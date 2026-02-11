





A San Giorgio a Cremano, cittadina campana da 41 mila abitanti, le colonnine di ricarica sulla carta sono quattro, ma di fatto ne funziona soltanto una e con ricarica lenta. La notizia pubblicata da Vaielettrico e il Mattino ha acceso un dibattito sui social, dove diversi e‑driver hanno segnalato che il problema non riguarda solo San Giorgio, ma anche altri comuni in cui il servizio risulta sottodimensionato. Tra i commenti quello di Vito Zinni, operatore del settore: “Se qualche e‑driver di San Giorgio a Cremano ci suggerisce un sito strategico nel centro città, presentiamo noi di nrg4You l’istanza al Comune per installare un paio di colonnine di nostra produzione”. L’idea: se c’è spazio, va occupato con infrastrutture curate, sorvegliate e poste in posizioni strategiche.

Un sondaggio per individuare l’area “giusta”

A San Giorgio a Cremano dopo il nostro articolo prende forma un’iniziativa che punta a coinvolgere direttamente gli utenti della mobilità elettrica nella scelta dei luoghi dove installare le nuove colonnine di ricarica. Abbiamo sentito Vito Zinni attivo nel settore della mobilità e delle energie rinnovabili. «Vogliamo chiedere agli e‑driver quale sarebbe, secondo loro, il sito più strategico. L’idea è individuare un’ area davvero utile, non scelta dall’alto ma suggerita da chi usa ogni giorno l’auto elettrica», racconta Zinni.

«Una piazza vicino al Comune, un parcheggio comodo, una zona centrale dove si lascia l’auto e si va a fare shopping: questi sono i luoghi che funzionano. Non vogliamo installare colonnine in aree isolate». L’obiettivo è raccogliere le proposte dei cittadini, una sorta di studio, e poi presentare un’istanza formale al Comune: «Raccogliamo tutte le segnalazioni, poi facciamo una valutazione tecnica e scegliamo il sito più strategico. È un passaggio preliminare importante. Una volta definito il quadro, potremo presentare la richiesta ufficiale e procedere con l’investimento».

Colonnine integrate e luoghi di socialità

Zinni ricorda che l’azienda sta già lavorando su più fronti: “Stiamo operando su installazioni fotovoltaiche e colonnine. Ma non vogliamo limitarci a mettere un punto di ricarica: stiamo ragionando su vere e proprie strutture, punti di aggregazione sociale”. L’idea è creare spazi multifunzionali, pensati per il comfort urbano anche a San Giorgio: «Immaginiamo luoghi dove rinfrescarsi nelle giornate di grande caldo, con vegetazione, ombra, fiori profumati, elementi sensoriali piacevoli. Un posto dove si può sostare mentre l’auto si ricarica, ma anche dove trovare colonnine per e‑bike e scooter, attrezzi e giochi per bambini. Non solo ricarica, ma un piccolo ecosistema urbano».

Il progetto prende il nome di Oasi Verticale: «Utilizza i pannelli fotovoltaici, l’illuminazione a LED, un sistema di sensori monitora in continuo la qualità dell’aria. La videosorveglianza aggiunge un livello di protezione contro i vandali e la sicurezza delle persone. Il sistema di nebulizzazione, invece, abbassa la temperatura percepita nelle giornate più calde, riduce le polveri sottili rendendo l’area più piacevole da vivere». Infine la colonna idroponica «che introduce un elemento verde e rigoglioso, capace di arricchire lo spazio urbano con un tocco naturale e contemporaneo». Questa la proposta.