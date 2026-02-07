Non mancano le colonnine in Italia: secondo i dati Mouts-e siamo vicini alle 70 mila installazioni. Il problema è che troppe non sono ancora attive o risultano fuori servizio. I lettori ci scrivono spesso per segnalare le prese inattive. Può capitare. Ma è desolante la situazione a San Giorgio a Cremano, siamo in Campania, dove su quattro colonnine solo una è attiva. Per di più con ricarica lenta. Gli e-driver, come ha documentato un articolo del quotidiano Il Mattino, sono costretti a fare i pendolari per poter usare l’auto.

Una cittadina di 41mila abitanti con una solo colonnina attiva

Il Comune della città metropolitana di Napoli conta 41mila residenti: quattro colonnine sono già poche, ma se tre risultano fuori servizio e l’unica funzionante è lenta, la situazione diventa davvero critica. Anche se nei comuni vicini è possibile ricaricare, non è accettabile dover attraversare i confini della propria cittadina — con tutti i disagi del caso — per fare il pieno di energia.

Il Mattino, quotidiano campano, denuncia con forza il problema: «Se fosse una caccia al tesoro sarebbe più semplice. A San Giorgio a Cremano, trovare una colonnina funzionante per ricaricare le auto elettriche è quasi impossibile. Un disservizio più volte segnalato dai cittadini ai gestori degli impianti ma, fino ad oggi, ogni richiesta è caduta nel vuoto».

Il quotidiano ha raccolto le testimonianze degli e-driver locali, come Anna Iacobelli: «In tutta la città c’è una sola colonnina che funziona. Si trova in via Bachelet e impiega ben quattro ore per completare la ricarica». Una vera odissea.

«Ma c’è un altro paradosso», aggiunge Anna. «A luglio scorso è stata installata un’altra colonnina a ricarica veloce in via Bartolo Longo, ai confini con il comune di Barra. Da allora non è mai entrata in funzione. Anche in questo caso abbiamo fatto numerose e inutili segnalazioni». Risultano invece attivate ma ora non funzionanti le colonnine di via Roberto Cavalieri e via Francesco Cappiello. Questo, ad oggi, il quadro. Per fortuna, in molti Comuni italiani l’offerta è più ampia e le colonnine risultano operative. Ma non mancano i casi in cui gli impianti vengono lasciati a se stessi, senza manutenzione né controlli adeguati.

Qualche mese fa avevamo documentato la situazione del Comune di Granarolo dell’Emilia: accanto a una colonnina era divampato un principio d’incendio, non erano mancate le polemiche dei No Watt e, nonostante l’area fosse stata delimitata con del nastro, la colonnina — pur sembrando inattiva — risultava ancora funzionante.

È durato poco: da mesi le due prese sono fuori uso.