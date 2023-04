Samsung con Reinova nelle batterie del futuro

Samsung SDI si affida a Reinova per lo sviluppo di nuove batterie per auto elettriche. La multinazionale coreana ha annunciato importanti investimenti in Europa e Nord America e la partnership con la società di sviluppo, testing e validazione di componenti per il powertrain elettrico con sede a Soliera (Modena) si inserirebbe in questo scenario. Un risultato «che dimostra il valore delle competenze italiane» ha commentato il CEO di Reinova Giuseppe Corcione.

L’accordo fra Reinova e Samsung SDI Battery System GmbH ha come obiettivo lo sviluppo di nuove celle batteria per il settore della mobilità. Samsung SDI è uno dei leader mondiali nelle tecnologie delle batterie che fornisce a grandi costruttori come BMWe General Motors.

«Siamo orgogliosi di questa nuova partnership. È fonte di ispirazione lavorare con il team di Samsung SDI, poiché condividiamo la stessa passione, mentalità e impegno per sviluppare i migliori prodotti possibili per il cliente» ha commentato Corcione. Riferendosi alla crescita di Reinova, nata meno di due anni fa, ha aggiunto: «Un investimento fatto in Italia nei modi e nei tempi corretti può essere premiato a livello internazionale da uno dei principali player mondiali come Samsung SDI». Lo scorso dicembre Reinova si è aggiudicata il premio Storie di Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane per aver contribuito all’innovazione industriale del territorio e alla conversione verso nuovi mercati.

Corcione ha annunciato l’assunzione di dieci nuovi dipendenti, con la prospettiva di aggiungerne altrettanti a breve. «L’intenzione _ ha concluso _ è di aprire alcune sedi internazionali: Stati Uniti, Francia e Germania sono i primi obiettivi. Poi guarderemo anche all’Inghilterra e a Dubai. Il tutto, in una logica di collaborazione con aziende italiane ed estere per contribuire allo sviluppo».

L’alleanza con Samsung SDI rappresenta per Reinova un biglietto da visita importante per accreditarsi nel settore e diventare un player sempre più globale.

Con la divisione Samsung SDI l’azienda coreana è uno dei principali produttori mondiali di batterie per veicoli elettrici. Fin dagli albori della tecnologia elettrica nell’automotive ha fornito le sue celle prismatiche al litio NCM ai marchi più importanti. Più di recente ha annunciato lo studio di una soluzione senza cobalto. Potrebbero essere nuove celle LFP (litio-ferro-fosfato) che stanno vivendo un vero e proprio boom grazie al minor costo e alla maggior sicurezza intrinseca. Ma dal produttore coreano arriveranno a breve altre importanti novità. Continua la costruzione della linea di produzione per le batterie a stato solido, con i lavori che dovrebbero concludersi a breve. Potrà così partire la produzione di lotti pilota, per arrivare ai grandi volumi nel 2027.

Sul piatto di Samsung SDI ci sono anche le celle – sempre ternarie in questo caso – di formato 4680 già adottate da Tesla in collaborazione con Panasonic. Samsung, secondo voci, potrebbe fornirle invece a Volvo e BMW in Europa e anche per questo raddoppierà la capacità della sua gigafactrory in Ungheria.

In Nord America, invece, realizzerà un impianto da 3 miliardi di dollari in partnership con General Motors.

