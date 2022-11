Samoter, a gennaio i webinar (anche di Vaielettrico)

Partono a gennaio 2023 i webinar che annunciano la 31ª edizione di Samoter, il salone internazionale dedicato alle macchine per costruzioni. Appuntamenti dedicati a sicurezza, innovazione, digitalizzazione e transizione energetica. Su quest’ultimo tema il webinar organizzato da Vaielettrico.

L’obiettivo degli incontri online è offrire spunti di riflessione sull’evoluzione del settore delle costruzioni, creare momenti di confronto e di dibattito e anticipare i temi centrali del salone in calendario a Verona Fiere dal 3 al 7 maggio 2023.

Appuntamento con Vaielettrico il 26 gennaio

Il primo webinar (26 gennaio 2023) dal titolo le “Macchine da costruzioni verso l’obiettivo zero emissioni: elettrico,

ibrido o idrogeno?” è organizzato da Samoter in collaborazione con Vaielettrico.

L’incontro sarà incentrato sul tema della sostenibilità e

della decarbonizzazione, un argomento sempre più centrale ed attuale soprattutto nei cantieri urbani dove emergono con forza le esigenze di minori emissioni inquinanti e di contenimento dell’inquinamento acustico.

Una sfida con obiettivi importanti. Nel webinar saranno messe a confronto le diverse tecnologie disponibili per giungere all’obiettivo emissioni zero e si illustreranno le varie tipologie di alimentazione della propulsione: elettrica, ibrida e idrogeno.

Spazio al digitale nel mondo delle costruzioni

Il secondo appuntamento “Movimento terra e digitale. Una perdita di tempo?” organizzato da Econstruction, vedrà protagonista la digitalizzazione, partendo da una premessa: le imprese che operano nell’ambito del movimento terra sono fra le più restie a utilizzare le tecnologie digitali, spesso ritenute prive di un effettivo riscontro a fronte degli investimenti necessari.

Al fine di dimostrare la validità della digital transformation e l’importanza di intraprendere un percorso virtuoso, con l’aiuto di esperti del settore, saranno trattati diversi aspetti della digitalizzazione nel settore construction, dai sistemi di scavo assistito alle machine control, fino al controllo di gestione.

Attenzione alla sicurezza

Tema centrale del terzo webinar sarà la sicurezza. Nel corso dell’evento, con l’aiuto di IPAF, saranno illustrate le nuove tecnologie e le buone pratiche per lavorare in maniera efficiente e sicura. Durante il quarto appuntamento “Il ruolo del noleggio moderno nella filiera delle costruzioni” e con il supporto di Rental Blog si dibatterà circa l’evoluzione che stanno vivendo le aziende che si occupano di noleggio, le quali passano dal tradizionale compito di fornitori di macchine per esigenze episodiche, al ruolo di general provider. Il che implica digitalizzare, educare, presidiare la sicurezza, farsi carico della transizione ecologica, nonché nuove riflessioni sui driver e sulle connessioni tra i partner.

Il quinto e ultimo webinar “Il fotovoltaico in cava: aspetti normativi, opportunità di investimento, case history”, organizzato con la collaborazione di Anepla, Anie Rinnovabili e Infralab. Saranno trattati gli aspetti normativi, le opportunità di investimento e saranno presentate alcune case history.

Per saperne di più su Samoter clicca sul link.

