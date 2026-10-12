La barca come una casa solare capace di produrre fino a 30 kWh al giorno. Una quantità di energia limitata per planare, ma più che sufficiente per una navigazione pensata per crociere lente, silenziose e rilassate. Quello che non si è riuscito a fare a terra diventa possibile in acqua, dove i consumi sono diversi e la filosofia d’uso cambia completamente. Protagonista è il cantiere Samar Yachts di Maiorca che, valorizzando la memoria storica dell’isola e il tradizionale llaut maiorchino, ha varato questa barca solare che si è aggiudicata il “Best Electric” ai Best of Boats Award.

Pannelli per 5,8 kW di potenza di picco sul Samar 50 Yacht progettato fin dall’inizio attorno alla propulsione elettrica e ispirato al tradizionale llaut maiorchino, lo Samar 50 non è solo un esercizio di recupero e valorizzazione di un’icona della marineria locale — fino agli anni ’80 costruita dagli artigiani utilizzando il legno — ma una reinterpretazione che coniuga l’efficienza delle forme storiche, a partire dalla carena, con la scelta elettrica. Il sistema di propulsione è modulare: esiste la versione ibrida con due motori elettrici e due diesel, e quella elettrica con generatore da utilizzare in caso di necessità. La barca può essere equipaggiata con motori da 50 kW, alimentati da un pacco batterie da 139 kWh, a sua volta sostenuto da un “tetto solare”. L’hard‑top è infatti completamente ricoperto da pannelli solari integrati per 5,8 kW di potenza di picco, pari a circa 30 kWh al giorno. Cosa abbiamo visto al Salone di Genova Una quantità di energia che consente una navigazione costiera interamente elettrica, con importante contributo dei pannelli. Questa configurazione è pensata per una navigazione lenta, dove la silenziosità del motore favorisce una vita sociale più tranquilla a bordo e una maggiore immersione nel contesto naturale. Il Samar 50, lungo 50 piedi (circa 15 metri), può ospitare fino a 12 passeggeri per uscite giornaliere, oltre all’equipaggio, con un ponte principale protetto, una piattaforma mobile per il bagno e una doccia esterna. Oltre alle escursioni è possibile anche il pernottamento, grazie a due cabine — una principale e una per bambini — per un massimo di quattro ospiti.

Riconoscimento: il premio Best Electric

Il cantiere di Maiorca con Samar 50 si è aggiudicata il Best Electric ai Best of Boats Award. Interessante leggere la motivazione della giuria. «Il premio “Best Electric” richiede prestazioni aggiornate, facilità d’uso e sicurezza del sistema, con un occhio alla sostenibilità — e il Samar 50 è stato progettato esattamente con questi criteri fin dall’inizio, invece di essere adattato in un secondo momento. La sua carena efficiente, la batteria da 139 kWh e il sistema solare integrato uniscono bassi consumi energetici a un silenzio e comfort eccezionali, così l’usabilità è pienamente allineata alle sue credenziali ambientali».

Per proseguire: «Privilegiando una navigazione silenziosa e sostenibile rispetto alla velocità pura, mantiene la tecnologia elettrica volutamente quasi invisibile per chi è a bordo: la propulsione è completamente integrata nell’esperienza, piuttosto che essere la protagonista dichiarata». Un po’ di filosofia ma il dato è chiaro: una barca pensata non per prestazioni sportive ma per la socialità e l’immersione nella natura.

LEGGI anche: Bonus colonnine c’è ancora speranza e guarda La Video – Guida all’incentivo