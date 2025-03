Salvini senza ritegno: stop a camion e flotte elettriche

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Salvini dalla ruspa è passato al camion. Rigorosamente inquinante, vade retro l’elettrico. Il ministro legista insieme ai colleghi di Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia ha scritto al Commissario ai Trasporti europeo Tzitzikostas. Chiede di evitare quote obbligatorie per i camion elettrici. Ha chiesto pure di bloccare quote obbligatorie di auto elettriche nelle flotte aziendali.

Salvini lega le ultime mosse di Ursula von der Leyen e il Ppe al suo carro, ma è un bluff

Sulle flotte il ministro diffonde un comunicato dove contesta le quote obbligatorie sulle flotte aziendali. «Un approccio – scrive Salvini – contro le forzature green che nelle ultime ore è stato sposato sia dal Ppe che da Ursula von der Leyen che fino ad ora erano sulle stesse posizioni delle sinistre”.

Qui il leghista bluffa visto che la Ue ha posticipato le sanzioni, ma non ha spostato di un giorno la scadenza di divieto di produzione delle termiche fissato al 2035.

I patrioti europei usano la carota: «Individuare incentivi che possano stimolare l’acquisto di auto a emissioni zero da parte delle imprese per le proprie flotte». Poi mostrano il bastone contro imposizioni che «rischiano di produrre effetti negativi specie per la filiera della logistica, con una ricaduta sul consumatore finale». Analisi tutta da dimostrare.

«L’auspicio – prosegue il comunicato – è che anche su questo dossier la Commissione riveda l’approccio ideologico del “tutto-elettrico” per dare piena attuazione al principio della neutralità tecnologica dando spazio anche ai veicoli alimentati con carburanti alternativi». Chiaro l’obiettivo: sdoganare l’uso di carburanti che non sono essenziali e a forte impatto ambientale.

Stop alle quote di camion elettrici, Confetra si schiera con il ministro

Oltre che sulle flotte il ministro si è lanciato anche contro le quote sui camion elettrici. Questa posizione viene evidenziata, in una nota, da Confetra. Si tratta della confederazione che rappresenta gli imprenditori operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci,

Ecco il testo della nota. «Confetra accoglie con favore l’azione diplomatica intrapresa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in risposta a un alert di IRU e su nostra sollecitazione».

Più nel dettaglio: «Contrastare l’ipotesi di quote obbligatorie di acquisto per i camion elettrici». Il Presidente Carlo De Ruvo conclude: «Ringraziamo il ministro Salvini e il suo staff per aver dato tempestivamente voce alle preoccupazioni del nostro settore con un’iniziativa concreta a livello europeo».

Colpi duri alla Ue. «La Commissione continua a spingere su scelte unilaterali, imponendo obblighi che rischiano di compromettere la competitività della logistica. Il nostro comparto è pronto a fare la sua parte nella transizione, ma servono realismo e neutralità tecnologica, non imposizioni calate dall’alto».

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –