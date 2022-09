Salvini ha un’idea: il referendum contro l’auto elettrica

Spacciandolo per un pronunciamento pro o contro le auto cinesi, Matteo Salvini ha annunciato che, se vincerà le elezioni di domenica, promuoverà un referendum contro le auto elettriche e pro auto diesel e benzina. E contro l’Europa, che le ha messe al bando dal 2035: «Siano gli operai di Mirafiori e di tutta Italia a dire se è giusto avvantaggiare la Cina».

“E’ follia, un regalo alla Cina”

Parlando a Rivoli (Torino) di fronte a una platea zeppa di tue blu dell’ex Fiat, il leader della Lega sapeva di aver davanti un pubblico preoccupato di perdere il lavoro. Perciò non ha usato mezze misure: «I geni dell’Europa hanno approvato una norma che è una follia _ ha tuonato _. Significa distruggere il settore dell’auto in Italia, significa licenziare a Torino per dare lavoro a Pechino».

Ma il Carroccio è pronto a combattere. E Salvini, in un giuramento di Pontida 2.0, ha promesso che se gli italiani gli «daranno la forza di andare al governo» promuoverà «un bel referendum popolare per bloccare questa follia. Siano gli italiani a dire “sì” o “no” a un regalo alla Cina».

Ma sa che la 500 elettrica è l’oro di Mirafiori?

Forse Salvini non sa che la 500 elettrica, l’auto a batteria più venduta in Europa, è fabbricata proprio a due passi da lì, a Mirafiori. Dove ha sede anche l’avveniristico Battery hub FCA e dove il numero uno di Stellantis Calos Tavares vorrebbe più che raddoppiare la produzione, quando si attenuerà la crisi della componentistica. Crisi che l’Europa sta combattendo a suon di miliardi, finanziando generosamente la filiera europea dell’automotive elettrica. Batterie comprese, con una decina di Gigafactory nel continente. Una delle quali, Italvolt, potrebbe sorgere nel Canavese, a poche decine di chilometri da Torino.

Salvini e il referendum impossibile

La Costituzione italiana, tra l’altro, vieta di sottoporre a referendum i trattati internazionali. E il blocco alle auto termiche nel 2035, quando sarà ratificato dal Consiglio d’Europa, avrà a tutti gli effetti il valore di un trattato internazionale.

Curiosità: quasi contemporaneamente il premier Mario Draghi, a New York, stava incontrando 150 giovani attivisti per l’ambiente. Ha annunciato loro che l’Italia “darà casa” all’hub d’azione globale “Youth4Climate”, in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite.

